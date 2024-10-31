Аль-Иттихад с Канте одержал трудную победу над Аль-Ахли с Марезом
Вечером 31 октября состоялись матчи 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Вечером 31 октября состоялись матчи 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Знаменитый французский хавбек Нголо Канте принял участие в победной матче клуба Аль-Иттихад (1:0).
Аль-Ахли потерпел поражение с Риядом Марезом в составе (1:0).
Лидеры: Аль-Хиляль (24), Аль-Иттихад (24), Аль-Наср (18), Аль-Шабаб (18).
Чемпионат Саудовской Аравии
9-й тур, 31 октября
Аль-Шабаб – Аль-Вахда – 3:1
Голы: Гуанка, 35, Хамдалла, 52, Аль-Джувайр, 61 – Бакуна, 90+2 (пен)
Аль-Ахдуд – Аль-Оруба – 4:0
Голы: Коне, 45+5. Бассогог, 64, 83, Аль-Рубале, 81
Аль-Иттихад – Аль-Ахли – 1:0
Гол: Аль-Шехри, 42
Турнирная таблица
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