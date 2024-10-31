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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттихад
31.10.2024 20:00 – FT 1 : 0
Аль-Ахли Джидда
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Саудовская Аравия
31 октября 2024, 23:47 | Обновлено 31 октября 2024, 23:58
45
0

Аль-Иттихад с Канте одержал трудную победу над Аль-Ахли с Марезом

Вечером 31 октября состоялись матчи 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии

31 октября 2024, 23:47 | Обновлено 31 октября 2024, 23:58
45
0
Аль-Иттихад с Канте одержал трудную победу над Аль-Ахли с Марезом
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 31 октября состоялись матчи 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Знаменитый французский хавбек Нголо Канте принял участие в победной матче клуба Аль-Иттихад (1:0).

Аль-Ахли потерпел поражение с Риядом Марезом в составе (1:0).

Лидеры: Аль-Хиляль (24), Аль-Иттихад (24), Аль-Наср (18), Аль-Шабаб (18).

Чемпионат Саудовской Аравии

9-й тур, 31 октября

Аль-Шабаб – Аль-Вахда – 3:1

Голы: Гуанка, 35, Хамдалла, 52, Аль-Джувайр, 61 – Бакуна, 90+2 (пен)

Аль-Ахдуд – Аль-Оруба – 4:0

Голы: Коне, 45+5. Бассогог, 64, 83, Аль-Рубале, 81

Аль-Иттихад – Аль-Ахли – 1:0

Гол: Аль-Шехри, 42

Турнирная таблица

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Рияд Марез Н'Голо Канте Аль-Шабаб Аль-Вахда Мекка Аль-Ахдуд Аль-Оруба Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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