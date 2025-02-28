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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Оруба
28.02.2025 21:00 – FT 2 : 1
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
28 февраля 2025, 23:22 |
160
0

Роналду не помог. Аль-Наср в гостях уступил Аль-Орубе

Гости сенсационно потеряли очки

28 февраля 2025, 23:22 |
160
0
Роналду не помог. Аль-Наср в гостях уступил Аль-Орубе
ФК Аль-Наср

В пятницу, 28 февраля, проходил матч 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Орубой» и «Аль-Насром».

Встречу принимал Аль-Оруба Клаб Стэдиум в Сакака.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли сенсационную победу со счетом 2:1, несмотря на то, что гости большее количество времени доминировали на поле и создали массу моментов у ворот соперника.

После этого матча «Аль-Оруба» с 26 баллами расположилась на 11-м месте, а «Аль-Наср» с 47 очками остался на 3-й позиции.

Чемпионат Саудовской Аравии. 23-й тур

Аль-Оруба – Аль-Наср – 2:1

Голы: Аль-Сома, 40, Гудмунсон, 65 – Бушал, 51

Фото матча:

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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Оруба чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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