Роналду не помог. Аль-Наср в гостях уступил Аль-Орубе
Гости сенсационно потеряли очки
В пятницу, 28 февраля, проходил матч 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Орубой» и «Аль-Насром».
Встречу принимал Аль-Оруба Клаб Стэдиум в Сакака.
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Хозяева поля добыли сенсационную победу со счетом 2:1, несмотря на то, что гости большее количество времени доминировали на поле и создали массу моментов у ворот соперника.
После этого матча «Аль-Оруба» с 26 баллами расположилась на 11-м месте, а «Аль-Наср» с 47 очками остался на 3-й позиции.
Чемпионат Саудовской Аравии. 23-й тур
Аль-Оруба – Аль-Наср – 2:1
Голы: Аль-Сома, 40, Гудмунсон, 65 – Бушал, 51
Фото матча:
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