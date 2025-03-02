Саудовская Аравия соблазняет звезду Реала безумным контрактом. Это не Вини
Лука Модрич серьезно заинтересовал шейхов
Клубы Саудовской Аравии интересуются легендарным хорватским полузащитником мадридского «Реала» Лукой Модричем, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, шейхи готовы предложить 39-летнему футболисту контракт на общую сумму около 100 миллионов евро за 2 сезона.
В нынешней кампании Лука Модрич провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Лука Модрич хочет еще на год остаться в «Реале» и после этого завершить карьеру.
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