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  4. Саудовская Аравия соблазняет звезду Реала безумным контрактом. Это не Вини
Испания
02 марта 2025, 13:45 |
957
0

Саудовская Аравия соблазняет звезду Реала безумным контрактом. Это не Вини

Лука Модрич серьезно заинтересовал шейхов

02 марта 2025, 13:45 |
957
0
Саудовская Аравия соблазняет звезду Реала безумным контрактом. Это не Вини
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Клубы Саудовской Аравии интересуются легендарным хорватским полузащитником мадридского «Реала» Лукой Модричем, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, шейхи готовы предложить 39-летнему футболисту контракт на общую сумму около 100 миллионов евро за 2 сезона.

В нынешней кампании Лука Модрич провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич хочет еще на год остаться в «Реале» и после этого завершить карьеру.

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Лука Модрич Реал Мадрид чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент зарплаты
Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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