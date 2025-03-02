ФОТО. Экс-жена игрока сборной Украины провоцирует почти обнаженной грудью
Анна Зубкова продолжает делиться с подписчиками пикантным контентом
Анна Зубкова, бывшая жена вингера национальной сборной Украины и турецкого «Трабзонспора» Александра Зубкова, опубликовала горячий снимок в Instagram-stories.
На фотографии, которой блондинка поделилась с аудиторией, она позирует перед зеркалом почти обнаженная. Пышную грудь красотки еле-еле прикрывает накинутое на плечи полотенце.
Напомним, Анна и Александр Зубковы прекратили свои отношения в январе 2025 года. Как рассказывала сама Анна еще весной 2024 года, Александр неоднократно ей изменял, что, вероятно, и стало поводом для развода.
ФОТО. Экс-супруга игрока сборной Украины провоцирует почти обнаженной грудью
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