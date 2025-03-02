Пеп Гвардиола проанонсировал возвращение лучшего игрока мира на поле
Родри успешно восстанавливается после травмы
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о скором возвращении Родри на футбольное поле.
«Очень тяжело играть на таком уровне, когда матчи идут один за другим. У игроков каждый третий день – игра. Конечно, нам нужны свежие ноги, которые вернутся в команду.
Могу сказать, что Оскар Бобб и Родри уже очень близки к возвращению.
В игре против «Плимута» мы впервые могли сказать, что у нас был почти полный состав. Я уверен, что если бы на протяжении всего сезона мы играли таким составом, все было бы по-другому», – отметил Гвардиола.
Полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри получил травму колена во время финала клубного чемпионата мира 2023 года в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» пропустил гол от украинца Максима Таловерова в кубковом матче.
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