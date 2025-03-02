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Англия
02 марта 2025, 15:50 | Обновлено 02 марта 2025, 16:16
534
1

Пеп Гвардиола проанонсировал возвращение лучшего игрока мира на поле

Родри успешно восстанавливается после травмы

02 марта 2025, 15:50 | Обновлено 02 марта 2025, 16:16
534
1
Пеп Гвардиола проанонсировал возвращение лучшего игрока мира на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о скором возвращении Родри на футбольное поле.

«Очень тяжело играть на таком уровне, когда матчи идут один за другим. У игроков каждый третий день – игра. Конечно, нам нужны свежие ноги, которые вернутся в команду.

Могу сказать, что Оскар Бобб и Родри уже очень близки к возвращению.

В игре против «Плимута» мы впервые могли сказать, что у нас был почти полный состав. Я уверен, что если бы на протяжении всего сезона мы играли таким составом, все было бы по-другому», – отметил Гвардиола.

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри получил травму колена во время финала клубного чемпионата мира 2023 года в Саудовской Аравии

«Манчестер Сити» пропустил гол от украинца Максима Таловерова в кубковом матче.

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Родри Пеп Гвардиола Манчестер Сити травма травма колена
Александр Сильченко Источник: Premier League
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Навряд чи відновлення Родрі форсуватимуть. І в цьому сезоні він не зіграє. Бо навіть з новітніми методами така травма швидко не лікується.
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