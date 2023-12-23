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  4. Родри получил травму во время финала клубного ЧМ-2023
Клубный чемпионат мира
23 декабря 2023, 03:59 | Обновлено 23 декабря 2023, 04:39
119
0

Родри получил травму во время финала клубного ЧМ-2023

У испанца травма колена

23 декабря 2023, 03:59 | Обновлено 23 декабря 2023, 04:39
119
0
Родри получил травму во время финала клубного ЧМ-2023

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри получил травму колена во время финала клубного чемпионата мира 2023 в саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо.

27-летний Родри покинул поле на 75-й минуте матча против бразильского «Флуминенсе», однако смог выйти на церемонию награждения. В ближайшее время медицинский персонал «Манчестер Сити» сообщит подробности.

Напомним, что «Манчестер Сити» в финале клубного чемпионата мира 2023 одержал разгромную победу над «Флуминенсе» со счетом 4:0, а Хулиан Альварес сделал дубль.

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клубный чемпионат мира по футболу Манчестер Сити Флуминенсе Родри травма Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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