Родри получил травму во время финала клубного ЧМ-2023

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри получил травму колена во время финала клубного чемпионата мира 2023 в саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо.

27-летний Родри покинул поле на 75-й минуте матча против бразильского «Флуминенсе», однако смог выйти на церемонию награждения. В ближайшее время медицинский персонал «Манчестер Сити» сообщит подробности.

Напомним, что «Манчестер Сити» в финале клубного чемпионата мира 2023 одержал разгромную победу над «Флуминенсе» со счетом 4:0, а Хулиан Альварес сделал дубль.