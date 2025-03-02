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Премьер-лига
Заря
02.03.2025 15:30 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 12:53 | Обновлено 02 марта 2025, 12:59
45
0

Заря – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 марта в 15:30 состоится матч 19-го тура УПЛ

02 марта 2025, 12:53 | Обновлено 02 марта 2025, 12:59
45
0
Заря – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

В воскресенье, 2 марта, будет проведен поединок между клубами «Заря» и «Рух» в 19-м туре УПЛ.

Местом проведения матча станет «стадион имени Валерия Лобановского» в Киеве.

Стартовый свиток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Заря – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Заря – Рух
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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