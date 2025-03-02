Украина. Премьер лига02 марта 2025, 12:53 | Обновлено 02 марта 2025, 12:59
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Заря – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
2 марта в 15:30 состоится матч 19-го тура УПЛ
02 марта 2025, 12:53 | Обновлено 02 марта 2025, 12:59
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В воскресенье, 2 марта, будет проведен поединок между клубами «Заря» и «Рух» в 19-м туре УПЛ.
Местом проведения матча станет «стадион имени Валерия Лобановского» в Киеве.
Стартовый свиток раздастся в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Заря – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря – РухСмотреть трансляцию
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