Сколько может заработать Киченок? Объявлен крупный призовой фонд WTA Finals
Людмила вместе с Аленой Остапенко 2 ноября начнут выступления на Итоговом турнире 2024
Со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится Итоговый турнир WTA.
Восемь лучших теннисисток и тандемов сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки / дуэта. В плей-офф выйдут первые два места.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В парном разряде выступит украинка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко.
WTA объявила призовые для Итогового турнира:
Одиночный разряд:
- За участие – $335 000
- Победа на групповом этапе – $350 000
- Победа в полуфинале – $1 270 000
- Победа в финале – $2 500 000
- Непобежденная чемпионка – $5,155 млн
- Запасной игрок – $140 000 (без матчей)
Парный разряд:
- За участие – $140 000
- Победа на групповом этапе – $70 000
- Победа в полуфинале – $255 000
- Победа в финале – $520 000
- Непобежденная пара – $1,125 млн
- Запасные – $60 000 (без матчей)
Киченок и Остапенко начнут выступления на WTA Finals уже сегодня, 2 ноября. Украинско-латвийский тандем выйдет на корт против пары Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд. Ориентировочное время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Семья Андрея и Юлии Пятовых распадается
Красных дьяволов возглавил Рубен Аморим из «Спортинга»