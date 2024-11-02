Сколько может заработать Киченок? Объявлен крупный призовой фонд WTA Finals

Со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится Итоговый турнир WTA.



Восемь лучших теннисисток и тандемов сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки / дуэта. В плей-офф выйдут первые два места.

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В парном разряде выступит украинка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко.

WTA объявила призовые для Итогового турнира:

Одиночный разряд:

За участие – $335 000

Победа на групповом этапе – $350 000

Победа в полуфинале – $1 270 000

Победа в финале – $2 500 000

Непобежденная чемпионка – $5,155 млн

Запасной игрок – $140 000 (без матчей)

Парный разряд:

За участие – $140 000

Победа на групповом этапе – $70 000

Победа в полуфинале – $255 000

Победа в финале – $520 000

Непобежденная пара – $1,125 млн

Запасные – $60 000 (без матчей)

Киченок и Остапенко начнут выступления на WTA Finals уже сегодня, 2 ноября. Украинско-латвийский тандем выйдет на корт против пары Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд. Ориентировочное время начала встречи – 20:00 по Киеву.