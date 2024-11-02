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WTA
02 ноября 2024, 08:36 | Обновлено 02 ноября 2024, 08:38
762
0

Сколько может заработать Киченок? Объявлен крупный призовой фонд WTA Finals

Людмила вместе с Аленой Остапенко 2 ноября начнут выступления на Итоговом турнире 2024

02 ноября 2024, 08:36 | Обновлено 02 ноября 2024, 08:38
762
0
Сколько может заработать Киченок? Объявлен крупный призовой фонд WTA Finals
Getty Images/Global Images Ukraine

Со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится Итоговый турнир WTA.

Восемь лучших теннисисток и тандемов сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки / дуэта. В плей-офф выйдут первые два места.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В парном разряде выступит украинка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко.

WTA объявила призовые для Итогового турнира:

Одиночный разряд:

  • За участие – $335 000
  • Победа на групповом этапе – $350 000
  • Победа в полуфинале – $1 270 000
  • Победа в финале – $2 500 000
  • Непобежденная чемпионка – $5,155 млн
  • Запасной игрок – $140 000 (без матчей)

Парный разряд:

  • За участие – $140 000
  • Победа на групповом этапе – $70 000
  • Победа в полуфинале – $255 000
  • Победа в финале – $520 000
  • Непобежденная пара – $1,125 млн
  • Запасные – $60 000 (без матчей)

Киченок и Остапенко начнут выступления на WTA Finals уже сегодня, 2 ноября. Украинско-латвийский тандем выйдет на корт против пары Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд. Ориентировочное время начала встречи – 20:00 по Киеву.

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Итоговый турнир WTA Людмила Киченок призовой фонд призовые
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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