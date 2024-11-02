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  4. Киченок / Остапенко – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 ноября 2024, 05:25 |
204
0

Киченок / Остапенко – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура парного разряда WTA Finals в Зеленой группе

02 ноября 2024, 05:25 |
204
0
Киченок / Остапенко – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

2 ноября украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на Итоговом турнире WTA 2024, который пройдет в Эр-Рияде.

В 1-м туре парного разряда Зеленой группы украинка и ее напарница Алена Остапенко сыграют против тандема Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча запланирована последним, 4-м запуском. Поединок начнется после игры Паолини – Рыбакина, ориентировочное время начала – 19:00 по Киеву.

На групповом этапе Людмила и Алена также сыграют с дуэтами Се Шувэй / Элизе Мертенс и Николь Мелихар / Эллен Перес.

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Людмила Киченок Алена Остапенко Катерина Синякова Тейлор Таунсенд Итоговый турнир WTA смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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