Киченок / Остапенко – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура парного разряда WTA Finals в Зеленой группе
2 ноября украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на Итоговом турнире WTA 2024, который пройдет в Эр-Рияде.
В 1-м туре парного разряда Зеленой группы украинка и ее напарница Алена Остапенко сыграют против тандема Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).
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Встреча запланирована последним, 4-м запуском. Поединок начнется после игры Паолини – Рыбакина, ориентировочное время начала – 19:00 по Киеву.
На групповом этапе Людмила и Алена также сыграют с дуэтами Се Шувэй / Элизе Мертенс и Николь Мелихар / Эллен Перес.
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