Аль-Наср и Аль-Хиляль разошлись миром в топ-матче. Роналду получил желтую
На гол в дебюте игры от бразильца Талиски у гостей ответил Милинкович-Савич
В Эр-Рияде состоялся матч 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Принципиальный поединок, в котором Аль-Наср принимал Аль-Хиляль, завершился со счётом 1:1.
Уже на первой минуте встречи Андерсон Талиска открыл счет для хозяев поля после передачи Отавио.
Во втором тайме Аль-Хиляль сравнял счет. На 79-й минуте Сергей Милинкович-Савич, воспользовавшись передачей Ренана Лоди, восстановил равновесие на табло.
Звездный форвард Аль-Наср Криштиану Роналду отличиться голом не сумел, но получил желтую карточку на 45+1 минуте.
Аль-Хиляль лидирует с 25 очками, Аль-Иттихад идет на второй позиции (24 балла), а Аль-Наср занимает третье место (19 пунктов).
Чемпионат Саудовской Аравии
9-й тур, 1 ноября
Аль-Наср – Аль-Хиляль – 1:1
Голы: Талиска, 1 – Милинкович-Савич, 78
Аль-Халидж – Аль-Раед – 4:0
Голы: Аль-Салем, 39, 75, Курбелис, 45+3, Аль-Дубаис, 90+1
Дамак – Аль-Рияд – 2:2
Голы: Диалло, 43, Нкуду, 90+2 (пен) – Менса, 23, Селемани, 68
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