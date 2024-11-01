Аль-Наср и Аль-Хиляль разошлись миром в топ-матче. Роналду получил желтую

В Эр-Рияде состоялся матч 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Принципиальный поединок, в котором Аль-Наср принимал Аль-Хиляль, завершился со счётом 1:1.

Уже на первой минуте встречи Андерсон Талиска открыл счет для хозяев поля после передачи Отавио.

Во втором тайме Аль-Хиляль сравнял счет. На 79-й минуте Сергей Милинкович-Савич, воспользовавшись передачей Ренана Лоди, восстановил равновесие на табло.

Звездный форвард Аль-Наср Криштиану Роналду отличиться голом не сумел, но получил желтую карточку на 45+1 минуте.

Аль-Хиляль лидирует с 25 очками, Аль-Иттихад идет на второй позиции (24 балла), а Аль-Наср занимает третье место (19 пунктов).

Чемпионат Саудовской Аравии

9-й тур, 1 ноября

Аль-Наср – Аль-Хиляль – 1:1

Голы: Талиска, 1 – Милинкович-Савич, 78

Аль-Халидж – Аль-Раед – 4:0

Голы: Аль-Салем, 39, 75, Курбелис, 45+3, Аль-Дубаис, 90+1

Дамак – Аль-Рияд – 2:2

Голы: Диалло, 43, Нкуду, 90+2 (пен) – Менса, 23, Селемани, 68

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