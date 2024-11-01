Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
Молодежные турниры
01 ноября 2024, 15:34 | Обновлено 01 ноября 2024, 16:34
1836
3

7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19

Киевский клуб отправил в ворота соперника семь мячей

01 ноября 2024, 15:34 | Обновлено 01 ноября 2024, 16:34
1836
3
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19

1 ноября в матче 12 тура Чемпионата Украины U-19 состоялся матч, в котором сыграли киевское «Динамо» и «Ингулец» (Петрово).

Матч прошел в Киеве на стадионе «Конча-Заспа» и закончился разгромной победой столичного клуба со счетом 7:0.

В первом тайме команды не сумели отметиться забитыми мячами, а уже во втором в воротах гостей побывало семь безответных мячей.

Чемпионат Украины U-19, 12 тур. 1 ноября.

Динамо – Ингулец – 7:0

Голы: Саленко, 64, Кремчанин, 74, 90, Редушко, 76, Пономаренко, 78, 90+2, Ищенко, 82

Запись матча:

По теме:
Молодежка Шахтера обыграла Черноморец в матче с девятью голами
«Не исключение». Ротань – про причину провала Шахтера и Динамо в еврокубках
Бывший защитник Шахтера назвал фаворита Кубка Украины
чемпионат Украины по футболу U-19 Динамо Киев U-19 Ингулец U-19 Динамо - Ингулец Динамо Киев Ингулец Роман Саленко Дмитрий Кремчанин Богдан Редушко Матвей Пономаренко
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
Футбол | 31 октября 2024, 20:03 1
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить

Главная цель для каталонцев на летнее трансферное окно – Диогу Кошта

«Мой новый красавец». Жена Лунина получила дорогой подарок от мужа
Футбол | 01 ноября 2024, 16:52 4
«Мой новый красавец». Жена Лунина получила дорогой подарок от мужа
«Мой новый красавец». Жена Лунина получила дорогой подарок от мужа

Анастасия показала подписчикам новый Range Rover

Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Футбол | 01.11.2024, 08:22
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
«Какие бедные Динамо и Шахтер». В Кривбассе высмеяли украинские гранды
Футбол | 01.11.2024, 10:34
«Какие бедные Динамо и Шахтер». В Кривбассе высмеяли украинские гранды
«Какие бедные Динамо и Шахтер». В Кривбассе высмеяли украинские гранды
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
Бокс | 01.11.2024, 08:43
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_Quantum19_
  Погано. Інгулець мав обігрувати "Динамо". Тим паче такого рівня, якого воно є зараз. З доволі підлою та грубою грою. Іншими словами, це ще один цвях у труну розвитку українського футболу.
Ответить
-6
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
31.10.2024, 20:32 5
Футбол
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
31.10.2024, 13:02 2
Футбол
Экс-игрок команд УПЛ стал гендиректором клуба оккупантов
Экс-игрок команд УПЛ стал гендиректором клуба оккупантов
30.10.2024, 16:33 4
Футбол
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
30.10.2024, 16:49
MMA
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
30.10.2024, 17:22 1
Футбол
В эконом-режиме и в большинстве. Шахтер выбил Зарю из Кубка страны
В эконом-режиме и в большинстве. Шахтер выбил Зарю из Кубка страны
30.10.2024, 19:52 64
Футбол
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
30.10.2024, 18:10 113
Футбол
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
31.10.2024, 13:58 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем