Плохие новости для Тоттенхэма. Ключевой защитник пропустит пару недель
Микки ван де Вен повредил сухожилие в матче Кубка английской лиги
Ключевой игрок обороны «Тоттенхэма» Микки ван де Вен пропустит ближайшие матчи лондонского клуба.
Защитник получил повреждение подколенного сухожилия в матче Кубка английской лиги против «Манчестера Сити». Голландец вынуждено покинул футбольное поле на 14-й минуте. Без Микки шпоры одержали победу – 2:1.
Клубные врачи прогнозируют, что ван де Вен вернется в общую группы по окончанию международной паузы в ноябре.
«Это не слишком серьезная травма, но, вероятно, мы увидим его только после международного перерыва», – сказал тренер Ангелос Постекоглу.
В этом сезоне защитник провел 10 матчей, в которых отдал две голевые передачи.
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