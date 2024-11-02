Плохие новости для Тоттенхэма. Ключевой защитник пропустит пару недель

Ключевой игрок обороны «Тоттенхэма» Микки ван де Вен пропустит ближайшие матчи лондонского клуба.

Защитник получил повреждение подколенного сухожилия в матче Кубка английской лиги против «Манчестера Сити». Голландец вынуждено покинул футбольное поле на 14-й минуте. Без Микки шпоры одержали победу – 2:1.

Клубные врачи прогнозируют, что ван де Вен вернется в общую группы по окончанию международной паузы в ноябре.

«Это не слишком серьезная травма, но, вероятно, мы увидим его только после международного перерыва», – сказал тренер Ангелос Постекоглу.

В этом сезоне защитник провел 10 матчей, в которых отдал две голевые передачи.