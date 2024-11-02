Лучший футболист планеты может сменить клуб. И речь идет не о Реале

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри может покинуть английский клуб.

По информации Elgoldigital, каталонская «Барселона» нацелилась на трансфер Родри. Каталонцы готовы сделать трансферное предложение «горожанам» летом 2025 года. Отмечается, что в переходе испанца лично заинтересован наставник «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик, который считает, что Родри прекрасно впишется в его игровую философию.

Испанец Родри не будет играть до завершения сезона 2024/25 из-за травмы.

Напомним, обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.