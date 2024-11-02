Лучший футболист планеты может сменить клуб. И речь идет не о Реале
Родри заинтересовал «Барселону»
Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри может покинуть английский клуб.
По информации Elgoldigital, каталонская «Барселона» нацелилась на трансфер Родри. Каталонцы готовы сделать трансферное предложение «горожанам» летом 2025 года. Отмечается, что в переходе испанца лично заинтересован наставник «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик, который считает, что Родри прекрасно впишется в его игровую философию.
Испанец Родри не будет играть до завершения сезона 2024/25 из-за травмы.
Напомним, обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
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