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Испания
02 ноября 2024, 00:14 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:25
482
3

Лучший футболист планеты может сменить клуб. И речь идет не о Реале

Родри заинтересовал «Барселону»

02 ноября 2024, 00:14 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:25
482
3
Лучший футболист планеты может сменить клуб. И речь идет не о Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри может покинуть английский клуб.

По информации Elgoldigital, каталонская «Барселона» нацелилась на трансфер Родри. Каталонцы готовы сделать трансферное предложение «горожанам» летом 2025 года. Отмечается, что в переходе испанца лично заинтересован наставник «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик, который считает, что Родри прекрасно впишется в его игровую философию.

Испанец Родри не будет играть до завершения сезона 2024/25 из-за травмы.

Напомним, обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

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Ханс-Дитер Флик трансферы Золотой мяч Манчестер Сити Родри трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Барселона
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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Sergei Aalst
и это не Куртуа,и это не Усик,и это не Реал! и это не Довбик! Заклинило,блин? 
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+1
aleks8-48
І коли це він став кращим у Світі? Золотий м'яч-це європейська нагорода.
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0
Андрій Заліщук
Ага це про Родрі, а то подумав, що Судаков, акуратніше з заголовками
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0
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