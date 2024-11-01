Последний элемент пазла. Воссоединится ли легендарное трио MSN в Майами

С 2014 по 2017 годы в «Барселоне» было легендарное атакующее трио из Лионеля Месси, Луиса Суареса и Неймара, которое болельщики, журналисты и специалисты нередко называли просто аббревиатурой по первым буквам их фамилий на футболках – MSN. Аргентинец, уругваец и бразилец настолько хорошо понимали друг друга на поле, что их результативность выглядела просто невероятно. Например, в сезоне-2015/16 только в рамках Ла Лиги Суарес забил 40 мячей, Месси – 26 (а годом ранее – 43!), а Неймар – 24. 90 голов на троих за один розыгрыш чемпионата – это, пожалуй, что-то не на грани, а уже за гранью фантастики, однако все мы являлись свидетелями этого, причем еще относительно недавно…

Постепенный развал MSN начался в 2017 году с внезапного отъезда в «Пари Сен-Жермен» Неймара. Тогда, напомним, парижский клуб решил в несколько раз обновить трансферный рекорд мирового футбола и заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро компенсации за бразильца, которые были оговорены в его контракте в виде клаусулы. Поговаривали, что Неймар пожелал уехать во Францию не только потому, что ему там пообещали значительную прибавку к жалованью, но еще и со стремлением «выйти из тени Месси», чтобы наконец-то стать полноценным претендентом на Золотой мяч. Впрочем, с тех пор бразилец так ни одной заветной «золотой статуэтки» и не выиграл, но это уже тема совсем другого разговора…

В 2020 году из «Барселоны» в «Атлетико» ушел Луис Суарес, а спустя год каталонский клуб покинул уже и сам Месси, причем аргентинец подался к Неймару – в «Пари Сен-Жермен», где в течение двух лет они вместе опять пытались наладить взаимопонимание и выстроить буквально на «осколках» MSN что-то также очень значимое. Впрочем, в 2023-м и Месси, и Неймар покинули Париж, причем Лионелю впоследствии приписывали еще и крайне негативные высказывания в адрес проекта ПСЖ.

15 июля минувшего года Лионель Месси стал футболистом «Интер Майами» – команды, выступающей в североамериканской MLS. Это было невероятное событие для футбольного рынка США, хотя в сезоне-2023 для «цапель» на момент прихода аргентинца уже слишком многое в спортивном плане было потеряно, да и сам Месси прибыл в не лучшей своей форме, имея ряд перманентных проблем с мышцами, из-за чего сыграл только 6 матчей, забил 1 мяч и выполнил 2 результативные передачи.

На сезон-2024 в MLS руководство «Интер Майами» ставило уже куда более амбициозные цели, да и сам Месси получил возможность напрямую влиять на ключевые решения клуба. Сперва «цапли» не без протекции Лионеля назначили главным тренером первой команды аргентинского специалиста Херардо Мартино, затем подписали двух экс-партнеров Лео по «Барселоне» Серхио Бускетса и Жорди Альбу, а в начале 2024-го в Майами перебрался еще один важный элемент «команды мечты Месси» – часть легендарной MSN – Луис Суарес.

Впрочем, чтобы пазл окончательно собрался, не хватает еще одной «частички», а если точнее, то подписания Неймара. Бразилец с лета 2023 года выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль», хотя что значит «выступает»? Скорее, пока лишь просто получает деньги по контракту, так как последний год (а всего контракт Неймара с «лидерами» рассчитан лишь на два сезона) он из-за тяжелой травмы колена посвятил реабилитации, и на футбольное поле вернулся совсем недавно – 21 октября, когда провел 13 минут в матче Лиги чемпионов АФК против эмиратского «Аль-Айна» (5:4).

Уже летом 2025-го у Неймара заканчивается срок действия контракта с «Аль-Хилялем» и пока ничего не указывает на готовность сторон договариваться о его продлении. Последнее обстоятельство побудило активизироваться «Интер Майами» и лично Лионеля Месси. Аргентинец хочет, чтобы уже в следующем году в стане «цапель» воссоединилось легендарное трио MSN, однако для этого есть одно очень серьезное препятствие – Неймар слишком дорогой игрок для нынешней платежной ведомости «Интер Майами».

В MLS существует достаточно жесткая система ограничений уровня заработной платы футболистов (своего рода «потолок зарплат»), согласно которой ни один футболист лиги не может получать более 683750 долларов США в год (для сезона-2024). При этом, каждому клубу позволяется осуществить на свой собственный выбор три исключения из данного правила, зарегистрировав так называемых «назначенных игроков» (в свое время это нововведение в MLS еще прозвали «правилом Бекхэма»). Этим футболистам клуб может платить значительно большие зарплаты, чем всем остальным, за счет дополнительных выплат. Также существует достаточно сложная система «распределения денежных средств», согласно которой потолок зарплатной компенсации для игроков, которые имеют право ею воспользоваться по согласованию с руководством лиги, установлен на уровне 1683750 долларов США в год (например, по этому параметру в «Интер Майами» проходят оклады Жорди Альбы и Луиса Суареса, согласившихся на такие незначительные, в сравнении с их прежний карьерным опытом, зарплаты).

В случае с «Интером Майами» все три квоты по «назначенным игрокам» уже заняты. Одна из них забронирована, безусловно, за самим Лионелем Месси, а еще две «отданы на откуп» Серхио Бускетсу и 24-летнему центрфорварду сборной Эквадора Леонардо Кампане. При этом, контракты Месси и Бускетса с «цаплями» рассчитаны до 31 декабря 2025 года, а Кампаны – до 31 декабря 2027 года, что фактически исключает возможность дозаявки Неймара следующим летом.

Чтобы подписание Неймара все-таки стало возможным «Интер Майами» должен избавиться либо от Месси (но тогда ключевой вопрос – а зачем все это затевать, ведь восстановить MSN все равно не удастся, да и имиджево подобный шаг стал бы практически самоубийственным решением для «цапель», если только на расставании категорически и публично не начнет настаивать сам аргентинец), либо от Бускетса, либо от Кампаны. При этом, вариант продажи Серхио вряд ли реален, так как испанцу уже 36, а потому придется только оценивать досрочный разрыв контракта, что экономически невыгодно «Интер Майами». Так что реально можно рассматривать лишь возможность продажи Кампаны – в принципе это единственная, если можно так выразиться, «рабочая версия» в данной ситуации.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси (слева) и Луис Суарес уже ждут Неймара в Майами

Теоретически есть еще одна возможность, при котором «Интер Майами» может подписать Неймара следующим летом, оставив неприкосновенной тройку нынешних «назначенных игроков» в лице Месси, Бускетса и Кампаны. Речь идет о значительных уступках со стороны бразильца по зарплате. То есть Неймар, как ранее Луис Суарес и Жорди Альба, должен согласиться на существенно меньшую зарплату в MLS, чем он получает сейчас в «Аль-Хиляле». Последнее обстоятельство выглядит, мягко говоря, фантастическим, учитывая то, что зарплата Неймара в Саудовской Аравии составляет более 100 миллионов долларов в год, а это впятеро больше, чем имеет Лионель Месси в США.

Поговаривают, что сам Неймар очень хотел бы вернуться в европейский футбол и даже попросил агентов проработать вариант с «Барселоной», но пока никакой конкретики со Старого континента не поступило. Также бразилец оценивает возможность возвращения на родину, где хотел бы еще какое-то время перед завершением карьеры поиграть за родной «Сантос», но и там пока есть несколько загвоздок, одна из которых заключается в способности «рыб» уже по итогам сезона-2024 вернуться из Серии Б в Серию А.

Важно и то, что в «Аль-Хиляле» не планируют уже сейчас согласовывать с Неймаром новый контракт. Саудовский клуб хочет, чтобы бразилец на поле доказал справедливость своих претензий на более чем 100-миллионный контракт, и если этого не произойдет, то форварду сборной Бразилии, скорее всего, придется подыскивать себе не только новый клуб, но и в любом случае идти на уступки по зарплате.

Как видим, в теории шансы «Интер Майами» заполучить Неймара следующим летом являются достаточно хорошими. По крайней мере, у клуба Месси есть определенные лазейки, как организовать подобный переход, а уж там, посмотрим, какое решение примет бразилец и насколько возможность вновь поиграть с Лионелем станет для него определяющей. В любом случае, возрождение трио MSN в «Интер Майами» в 2025-м стало бы фантастическим решением не только для клуба, но и для всей MLS, где куда больше ценится не прагматичное стремление к завоеванию трофеев, а прежде всего, способность побаловать зрителей истинным шоу, на которое хочется приходить снова и снова, а вместе с тем – приносить организаторам все больше и больше доходов.