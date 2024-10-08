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  4. МЕССИ: «ПСЖ – это дерьмо. Меня там постоянно освистывали, это повлияло»
Major League Soccer
08 октября 2024, 23:01 |
1423
4

МЕССИ: «ПСЖ – это дерьмо. Меня там постоянно освистывали, это повлияло»

Легендарный аргентинец поделился опытом выступлений за французский клуб

08 октября 2024, 23:01 |
1423
4
МЕССИ: «ПСЖ – это дерьмо. Меня там постоянно освистывали, это повлияло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Звездный аргентинец Лионель Месси, который сейчас играет за «Интер Майами», высказался о своем периоде карьеры в «ПСЖ».

Бельгийский футболист Брехт Деягере вспомнил, как в 2023 году сыграл против Лионеля Месси за «Шарлотт» и задал ему вопрос о «ПСЖ», аргентинец ответил.

«ПСЖ – это дерьмо. Сначала меня там хорошо приняли, но после неудач в Лиге чемпионов меня освистывали в каждом поединке. Это повлияло на мое настроение», – сказал Месси Деягере.

Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 года по 2023, куда он перешел из «Барселоны». Ранее Месси шокировал всех игрой на гитаре, но фанатов интересовало другое.

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ВИДЕО. Месси шокировал всех игрой на гитаре, но фанатов интересовало другое
Лионель Месси ПСЖ Лига 1 (Франция) Major League Soccer (MLS)
Дмитро Олійник Источник: Sport Bible
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Комментарии 4
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DaVinci
Уже фани Бабселони і гнома всіх мінусують)
Не можуть об'єктивно сприймати інформацію)
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+1
Nick.Grabowski
Ходити пішки в Барселоні - це норм ... для легенди Барселони.
Але Барселона з ситим та без великої мотивації Мессі вже влітала тій же Баварії в 2020 році - 2-8. 
Дивно, що Мессі не усвідомлює, що причина свисту вболівальників може бути в ньому, його стилі та його ставленні до гри. 
Роналду продемонстрував свій високий професіоналізм в 3 топ-клубах: МЮ, Реал, Ювентус. 
Мессі лише в 1 одному топ-клубі. 
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0
DaVinci
Обіди гнома, який не їхав в клуб за трофеями (об'єктивно, він в Барсі вже все виграв), а їхав за бабками. Тому не треба жалітися 
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-2
Maks23
Зачем так говорить...поехал в Париж за большими деньгами..
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-2
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