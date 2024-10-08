МЕССИ: «ПСЖ – это дерьмо. Меня там постоянно освистывали, это повлияло»
Легендарный аргентинец поделился опытом выступлений за французский клуб
Звездный аргентинец Лионель Месси, который сейчас играет за «Интер Майами», высказался о своем периоде карьеры в «ПСЖ».
Бельгийский футболист Брехт Деягере вспомнил, как в 2023 году сыграл против Лионеля Месси за «Шарлотт» и задал ему вопрос о «ПСЖ», аргентинец ответил.
«ПСЖ – это дерьмо. Сначала меня там хорошо приняли, но после неудач в Лиге чемпионов меня освистывали в каждом поединке. Это повлияло на мое настроение», – сказал Месси Деягере.
Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 года по 2023, куда он перешел из «Барселоны». Ранее Месси шокировал всех игрой на гитаре, но фанатов интересовало другое.
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Мессі лише в 1 одному топ-клубі.