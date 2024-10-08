ВИДЕО. Месси шокировал всех игрой на гитаре, но фанатов интересовало другое
8-кратный обладатель Золотого мяча появился в довольно неожиданном амплуа на просторах интернета
Лионель Месси предстал в соцсетях в сенсационной роли – лидер сборной Аргентины и Интер Майами сыграл на гитаре. Могли такое представить?
Аккаунт Out of Context Football опубликовал видео, которое оставило всех в недоумении... Это настоящий Лео Месси или видео, созданное искусственным интеллектом?
Сайт Reduno.bo даёт ответ на своих страницах, утверджая, что это видео – плод фанов аргентинской звезды, которые использовали возможности ИИ для создания вирусного образа кумира.
А вы бы отличили настоящего Месси от его ИИ-клона?
October 8, 2024
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