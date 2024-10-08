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08 октября 2024, 16:40 |
723
0

ВИДЕО. Месси шокировал всех игрой на гитаре, но фанатов интересовало другое

8-кратный обладатель Золотого мяча появился в довольно неожиданном амплуа на просторах интернета

08 октября 2024, 16:40 |
723
0
ВИДЕО. Месси шокировал всех игрой на гитаре, но фанатов интересовало другое
Youtube. Лионель Месси

Лионель Месси предстал в соцсетях в сенсационной роли – лидер сборной Аргентины и Интер Майами сыграл на гитаре. Могли такое представить?

Аккаунт Out of Context Football опубликовал видео, которое оставило всех в недоумении... Это настоящий Лео Месси или видео, созданное искусственным интеллектом?

Сайт Reduno.bo даёт ответ на своих страницах, утверджая, что это видео – плод фанов аргентинской звезды, которые использовали возможности ИИ для создания вирусного образа кумира.

А вы бы отличили настоящего Месси от его ИИ-клона?

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Лионель Месси видео lifestyle Интер Майами Барселона женская сборная Аргентины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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