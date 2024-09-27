Почти год простоя. Неймар готовится вернуться, но почему не сможет играть

Имя форварда «Аль-Хиляля» Неймара, который в феврале следующего года отпразднует свой уже 33-й день рождения, больше не будоражит ни болельщиков, ни представителей практически всех мировых СМИ, за исключением разве что бразильских и саудовских. Футболист, которого в какой-то момент называли одним из лучших в «Барселоне» и всем европейском футболе, в настоящий момент пребывает в лазарете, где пытается полностью восстановиться от тяжелейшей травмы колена, полученной еще в середине октября минувшего года в матче за сборную Бразилии против Уругвая.

В «Аль-Хиляль» Неймар, напомним, перебрался летом 2023-го из «Пари Сен-Жермен». Щедрые саудиты согласились выплатить предприимчивым парижанам 90 миллионов евро, подписав со звездным бразильцем всего лишь двухлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации еще на сезон. Таким образом, контракт Неймара с «Аль-Хилялем» истекает 30 июня 2025-го, а форвард сыграл за эту команду всего 5 официальных матчей, отличившись 1 забитым мячом и 3 результативными передачами.

В последний раз Неймар появлялся на поле в футболке «Аль-Хиляля» аж 3 октября минувшего года в поединке Лиги чемпионов АФК против иранской команды «Нассаджи Мазандаран» (3:0), ворота которой ему удалось поразить, что и стало первым (и пока единственным) голом бразильца за «лидеров». В саудовской Про-лиге Неймар и вовсе в последний раз по состоянию на текущий момент выходил 29 сентября 2023-го, когда помог «Аль-Хилялю» обыграть «Аль-Шабаб» (2:0).

В начале ноября минувшего года Неймару провели операцию на колене, после которой были названы ориентировочные сроки возвращения бразильца в строй – 10 месяцев. Иными словами, где-то к началу сентября 2024-го, как предполагалось тогда, звездный бразилец должен был быть готовым снова выходить на поле и демонстрировать свой весьма незаурядный уровень игры.

Но еще в декабре 2023-го у многих экспертов начали возникать сомнения по поводу того, что прогнозы по срокам возвращения Неймара на поле сбудутся. На это повлияло видео, где запечатлен процесс работы реабилитационной команды бразильца, который в этот момент лежит на столе и буквально стонет от боли.

Поэтому, когда в начале сентября нынешнего года в СМИ появилась информация, что восстановление Неймара затягивается и что бразилец сможет вернуться на поле не раньше ноября, ни у кого, кто следит за этим процессом хотя бы опосредованно и через сообщения в прессе, не возникло ни малейшего удивления.

Похоже, что в какой-то степени оказались готовы к подобной новости и руководители «Аль-Хиляля». В начале очередного сезона в рамках саудовской Про-лиги действующий ее чемпион оказался в довольно затруднительной ситуации. Дело в том, что по правилам соревнования клубы могут заявить на сезон не более восьми иностранных футболистов любого возраста, а еще двоих им разрешено провести по дополнительной квоте, если только такие игроки на момент заявки являются не старше 21 года.

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

У «Аль-Хиляля» на момент начала сезона оказалось аж десять легионеров в составе. Только один из них (бразилец Маркос Леонардо) подпадал под «молодежное ограничение», вследствие чего боссы и тренерский штаб «лидеров» были вынуждены решать, кого же оставлять «за бортом». Первоначально идея «Аль-Хиляля» заключалась в том, чтобы попрощаться с 26-летним левым защитником Ренаном Лоди, приобретенным лишь в январе текущего года из «Марселя» за 23 миллиона евро. Для этого «лидеры» даже выбросили почти 29 миллионов евро на трансфер левого защитника сборной Саудовской Аравии Мотеба Аль-Харби, который ранее выступал за «Аль-Шабаб» и оценочная стоимость контракта которого на портале Transfermarkt составляет всего 800 тысяч евро.

Однако в последний момент, как сообщают бразильские и европейские источники, главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш решил все переиграть. Португалец настоял на том, чтобы вне заявки на саудовскую Про-лигу оказался именно Неймар, а вот Ренан Лоди был включен в регистрационный лист, и уже сыграл несколько поединков в чемпионате на старте сезона.

Это решение «Аль-Хиляля» делает абсолютно невозможным участие Неймара в матчах саудовского чемпионата как минимум до конца календарного года. Лишь в начале 2025-го, когда будет открыт период дозаявок, «лидеры» смогут внести изменения в регистрационный лист игроков на текущий сезон и, вероятно, включить в него бразильца, если тот наконец-то залечит свои болячки.

Что правда, если Неймар все же сможет выходить на поле, начиная с ноября, как обещают врачи в настоящий момент, то на несколько официальных матчей в футболке «Аль-Хиляля» бразилец все-таки в праве рассчитывать. Дело в том, что «лидеры» неожиданно для многих внесли Неймара в свою заявку на Лигу чемпионов АФК, формат розыгрыша которой, как и в Европе, претерпел определенные изменения. В частности, если в ноябре Неймар будет уже готов играть, то «Аль-Хиляль» до конца 2024 года сможет задействовать бразильца в трех играх. Это будут поединки против иранского «Эстегляля» (4 ноября), катарского «Аль-Садда» (26 ноября) и катарской «Аль-Гарафы» (3 декабря). Еще два матча в рамках этапа Лиги «Аль-Хиляль» проведет уже в 2025-м: против иранского «Персеполиса» (4 февраля) и эмиратского «Аль-Васла» (18 февраля).

По итогам этапа Лиги в раунд плей-офф Лиги чемпионов АФК выйдут по восемь лучших команд Западного и Восточного регионов, специально выделенных в рамках соревнования.

По сути, на ближайшее время это и вся игровая практика в рамках официальных турниров, на которую может рассчитывать Неймар. А дальше… Дальше ситуация выглядит еще интереснее. Уже летом 2025-го у бразильца завершается срок действия контракта с «Аль-Хилялем», а это значит, что после 1 января футболист получит право вести переговоры с любым заинтересованным в его услугах клубом, чтобы спустя шесть месяцев переехать туда на правах свободного агента.

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Формат активации опции продления, которая имеется в контракте Неймара, пока не совсем понятен, а потому в прессе уже сейчас возникает множество спекуляций по поводу будущего бразильца. Ряд источников сообщал, что Неймар просился обратно в «Барселону», однако наставник «блаугранас» Ханси Флик категорически отверг подобную возможность. Поэтому куда более вероятным выглядит вариант возвращения Неймара на родину – в стан «Сантоса», где он начинал играть на профессиональном уровне и откуда летом 2013 года за 88 миллионов евро перебрался в «Барселону».

Поговаривают, что Неймар еще весной нынешнего года, когда посещал один из поединков «Сантоса», зашел в раздевалку команды, где в дружеской беседе с игроками заверил тех, что вернется в стан «рыб» летом 2025-го. И в целом эти слова форварда не выглядят какими-то уж слишком невероятными, учитывая возраст футболиста, а также его реальную привязанность к «Сантосу». В конце концов, на текущий момент именно в футболке «рыб», а не «Барселоны» или «Пари Сен-Жермен», Неймар провел наибольшее количество официальных матчей в карьере – 225 (против 186 за каталонцев и 173 за парижан).

И если случится именно так, то трансфер Неймара из ПСЖ в «Аль-Хиляль» точно войдет в число худших за всю историю футбола. А как иначе, если за бразильца было заплачено 90 миллионов евро, а он по факту вряд ли сыграет за команду даже три-четыре десятка поединков? Реальная концовка карьеры Неймара, похоже, будет выглядеть совершенно не так ярко и триумфально, как ему предрекали многие эксперты и болельщики еще лет десять назад. Что ж, не всем суждено быть воистину великими, кто-то должен останавливаться и за шаг до этого…