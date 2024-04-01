СМИ: Неймар сообщил игрокам Сантоса, когда присоединится к ним

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар в 2025 году может вернуться в свой первый профессиональный клуб — «Сантос».

32-летний бразилец на выходных посетил первый матч «Сантоса» против «Палмейраса» (1:0) в финале Паулисты.

Как сообщает UOL, Неймар зашел в раздевалку «Сантоса», где рассказал о том, что вернется в клуб в 2025 году.

В текущем сезоне Неймар провел за «Аль-Хиляль» 5 матчей, где забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. В октябре форвард получил травму в матче за сборную Бразилии. Игроку диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска левого колена.