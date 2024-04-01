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  4. СМИ: Неймар сообщил игрокам Сантоса, когда присоединится к ним
Бразилия
01 апреля 2024, 11:56 |
430
3

СМИ: Неймар сообщил игрокам Сантоса, когда присоединится к ним

Сейчас бразилец восстанавливается на родине после тяжелой травмы

01 апреля 2024, 11:56 |
430
3
СМИ: Неймар сообщил игрокам Сантоса, когда присоединится к ним
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар в 2025 году может вернуться в свой первый профессиональный клуб — «Сантос».

32-летний бразилец на выходных посетил первый матч «Сантоса» против «Палмейраса» (1:0) в финале Паулисты.

Как сообщает UOL, Неймар зашел в раздевалку «Сантоса», где рассказал о том, что вернется в клуб в 2025 году.

В текущем сезоне Неймар провел за «Аль-Хиляль» 5 матчей, где забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. В октябре форвард получил травму в матче за сборную Бразилии. Игроку диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска левого колена.

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Неймар Сантос Аль-Хиляль чемпионат Бразилии по футболу
Источник UOL Esporte
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Комментарии 3
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Sheva19
На пенсию пора .Так ничего не выиграл хрустальный .Ни золотого мяча ни Чемпионат мира 
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+3
Serhii P.
Добре так "виступати" за "Аль-Хіляль". Парить дупу в басейні на своїй віллі в Сан-Паулу, а сотні мільйонів від арабів на рахунок капають. Круто!
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+1
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