ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез

В ночь на 18 октября состоялся матч 4-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки между сборными Бразилии и Уругвая. Игра завершилась победой уругвайской команды со счетом 2:0.

На 45+4-й минуте поединка звездный бразильский форвард Неймар был вынуждено заменен на Ришарлисона.

Неймар повредил левую ногу в борьбе с Николасом Де Ла Крузом.

В итоге Нея вывезли с поля в слезах.

После появилось видео момента, как Неймар покидает стадион. На левую ногу ему надели ортез. Ортез — внешнее медицинское приспособление, предназначенное для изменения структурных и функциональных характеристик нервно-мышечной и скелетной системы: разгрузки, фиксации, активизации и коррекции функций повреждённого сустава или конечности.

В последний раз Неймар получал травму еще месяц назад. Тогда главный тренер саудовского «Аль-Хиляля», где сейчас и выступает бразилец, Жорже Жезуш заявил, что форвард испытывает мышечный дискомфорт.

Голами за Уругвай в поединке против Бразилии отметились Дарвин Нуньес и Де Ла Круз.

У пентакампеонов 7 очков после 4 туров квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки. Столько же имеют Уругвай и Венесуэла. Лидером является Аргентина, которая идет без потерь.

Квалификация ЧМ-2026 по футболу

4-й тур, 17–18 октября

Уругвай – Бразилия – 2:0

Голы: Дарвин Нуньес, 42, де ла Крус, 77

Уругвай: Рочет, Араухо, Касерес, Оливера (Винья, 84), Вальверде, Де Ла Круз, Угарте, Пельистри (Пикерес, 88), Нандес (Мендес, 68), Араухо (Весино, 87), Нуньес.



Бразилия: Эдерсон, Ян Коуто (Нерес, 73), Маркиньос, Габриэл, Карлос Аугусто (Арана, 73), Каземиро, Бруно Гимараэс (Рафаэл Вейга, 84), Винисиус Жуниор (Матеус Кунья, 84), Родриго, Неймар (Ришарлисон, 45), Габриэл Жезус.

