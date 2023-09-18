Неймар снова получил травму. Теперь уже в Аль-Хиляле

Главный тренер саудовского «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш сообщил о травме нападающего команды Неймара.

31-летний бразилец прошел паузу на международные матчи без повреждений, став лучшим бомбардиром сборной Бразилии за все время, обойдя легендарного Пеле. Однако Неймар может пропустить важный матч «Аль-Хиляля» в рамках азиатской Лиги чемпионов с представителем Узбекистана «Навбахором», который будет сыгран сегодня, 18 сентября в 21:00.

«После сегодняшней тренировки мы определимся с пятью иностранными звездами, которые будут в заявке на игру. Неймар и Мичаэль испытывают небольшой дискомфорт, и мы должны убедиться, что они на 100 процентов готовы сыграть», — сказал Жорже Жезуш.

Неймар получил ушиб в дебютной игре за «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии, в которой он сделал голевую передачу.

Бразилец мог дебютировать за команду и раньше, но пропустил 4 матча из-за мышечных проблем.