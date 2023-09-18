Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неймар снова получил травму. Теперь уже в Аль-Хиляле
Саудовская Аравия
18 сентября 2023, 12:12 | Обновлено 18 сентября 2023, 12:55
444
1

Неймар снова получил травму. Теперь уже в Аль-Хиляле

Звездный бразилец рискует пропустить сегодняшний матч азиатской ЛЧ

18 сентября 2023, 12:12 | Обновлено 18 сентября 2023, 12:55
444
1
Неймар снова получил травму. Теперь уже в Аль-Хиляле
Goal.com. Неймар

Главный тренер саудовского «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш сообщил о травме нападающего команды Неймара.

31-летний бразилец прошел паузу на международные матчи без повреждений, став лучшим бомбардиром сборной Бразилии за все время, обойдя легендарного Пеле. Однако Неймар может пропустить важный матч «Аль-Хиляля» в рамках азиатской Лиги чемпионов с представителем Узбекистана «Навбахором», который будет сыгран сегодня, 18 сентября в 21:00.

«После сегодняшней тренировки мы определимся с пятью иностранными звездами, которые будут в заявке на игру. Неймар и Мичаэль испытывают небольшой дискомфорт, и мы должны убедиться, что они на 100 процентов готовы сыграть», — сказал Жорже Жезуш.

Неймар получил ушиб в дебютной игре за «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии, в которой он сделал голевую передачу.

Бразилец мог дебютировать за команду и раньше, но пропустил 4 матча из-за мышечных проблем.

По теме:
Александр МИТРОВИЧ: «Не скучаю по Англии, я наконец-то играю за топ-клуб»
Испугались травмы? Ман Сити отложил переговоры по контракту Де Брюйне
Стало известно, почему лидеры Миная не сыграли в Александрии
Аль-Хиляль Неймар чемпионат Саудовской Аравии по футболу травма Жорже Жезуш
Источник Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Футбол | 18 сентября 2023, 08:52 5
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»

В матче ЛНЗ – «Рух» имела место результативная ошибка арбитра

Два дерби украинцев в АПЛ, дебют Максимова в Днепре-1, рекорд Магучих
Футбол | 18 сентября 2023, 06:00 0
Два дерби украинцев в АПЛ, дебют Максимова в Днепре-1, рекорд Магучих
Два дерби украинцев в АПЛ, дебют Максимова в Днепре-1, рекорд Магучих

Главные новости на Sport.ua за 17 сентября

Шахтер опубликовал заявку на игру с Порту
Футбол | 18.09.2023, 10:13
Шахтер опубликовал заявку на игру с Порту
Шахтер опубликовал заявку на игру с Порту
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
Футбол | 17.09.2023, 19:19
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Другие виды | 17.09.2023, 22:35
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Та то таке, він зараз торгує в арабів ім'ям, а не грою. Грати він і так не планує, приїхав заробити бабла.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
16.09.2023, 12:55 1
Волейбол
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
16.09.2023, 19:45 3
Футбол
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
17.09.2023, 16:17 2
Футбол
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
16.09.2023, 21:32 11
Футбол
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
18.09.2023, 02:15 7
Другие виды
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
17.09.2023, 21:59 5
Футбол
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
17.09.2023, 21:15 5
Футбол
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
17.09.2023, 11:26 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем