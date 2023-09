Обошел Пеле. Неймар стал лучшим бомбардиром сборной Бразилии в истории

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар оформил дубль в матче отбора ЧМ-2026 против Боливии (5:1) и довел число забитых мячей за национальную команду до 79.

По этому показателю он обогнал легендарного Пеле (78 голов) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.

Неймару вручили футболку с номером 79, отметив момент появления нового лучшего бомбардира в истории селесао.

Отметим, что с 2010 года Неймар сыграл за сборную Бразилии 125 матчей. Он стал Олимпийским чемпионом Рио-2016 и завоевал Кубок конфедераций 2013.

Видео голов

🚨OFFICIAL:



NEYMAR JR IS THE TOP GOAL SCORER IN SELEÇÃO HISTORY!!!! 🇧🇷



Pelé would be proud 🙏🏽 pic.twitter.com/rUQ4VKwzC2