Обошел Пеле. Неймар стал лучшим бомбардиром сборной Бразилии в истории
Дубль в ворота Боливии помог обновить рекорд
Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар оформил дубль в матче отбора ЧМ-2026 против Боливии (5:1) и довел число забитых мячей за национальную команду до 79.
По этому показателю он обогнал легендарного Пеле (78 голов) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.
Неймару вручили футболку с номером 79, отметив момент появления нового лучшего бомбардира в истории селесао.
Отметим, что с 2010 года Неймар сыграл за сборную Бразилии 125 матчей. Он стал Олимпийским чемпионом Рио-2016 и завоевал Кубок конфедераций 2013.
🚨OFFICIAL:— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) September 9, 2023
NEYMAR JR IS THE TOP GOAL SCORER IN SELEÇÃO HISTORY!!!! 🇧🇷
Pelé would be proud 🙏🏽 pic.twitter.com/rUQ4VKwzC2
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