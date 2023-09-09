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Чемпионат мира
09 сентября 2023, 10:59 | Обновлено 09 сентября 2023, 11:03
68
1

Обошел Пеле. Неймар стал лучшим бомбардиром сборной Бразилии в истории

Дубль в ворота Боливии помог обновить рекорд

09 сентября 2023, 10:59 | Обновлено 09 сентября 2023, 11:03
68
1
Обошел Пеле. Неймар стал лучшим бомбардиром сборной Бразилии в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар (слева)

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар оформил дубль в матче отбора ЧМ-2026 против Боливии (5:1) и довел число забитых мячей за национальную команду до 79.

По этому показателю он обогнал легендарного Пеле (78 голов) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.

Неймару вручили футболку с номером 79, отметив момент появления нового лучшего бомбардира в истории селесао.

Отметим, что с 2010 года Неймар сыграл за сборную Бразилии 125 матчей. Он стал Олимпийским чемпионом Рио-2016 и завоевал Кубок конфедераций 2013.

Видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник Sport.ua
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Serhii P.
Пеле був 3-х разовим чемпіоном світу, а Неймар навіть Копа Амеріка не вигравав.
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