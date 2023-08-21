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Саудовская Аравия
21 августа 2023, 20:32 | Обновлено 21 августа 2023, 20:39
249
1

Неймар пропустит ближайшие матчи Аль-Хиляля

Дебют бразильской звезды за новый клуб откладывается

21 августа 2023, 20:32 | Обновлено 21 августа 2023, 20:39
249
1
Неймар пропустит ближайшие матчи Аль-Хиляля
Goal.com. Неймар

Дебют 31-летнего бразильского футболиста Неймара за саудовский клуб «Аль-Хиляль» откладывается на неопределенный срок.

Звездный игрок продолжает восстановление после травмы и точно пропустит ближайшие матчи своего нового клуба, сообщает тренер «Аль-Хиляль» Жорже Жезуш:

«Неймар прибыл к нам с травмой, у него небольшое мышечное повреждение. Я не знаю, когда именно он вернется и будет готов играть. Неймар не должен ехать в сборную Бразилии. Сейчас он проходит курс реабилитации», – сообщил коуч.

15 августа 2023 года Неймар подписал контракт с «лидерами».

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Неймар Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу травма дебют
Источник Goal.com
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Serhii P.
Знову за своє? Не хоче покидати гру в покер та тусовки в Ріо?
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