Неймар пропустит ближайшие матчи Аль-Хиляля
Дебют бразильской звезды за новый клуб откладывается
Дебют 31-летнего бразильского футболиста Неймара за саудовский клуб «Аль-Хиляль» откладывается на неопределенный срок.
Звездный игрок продолжает восстановление после травмы и точно пропустит ближайшие матчи своего нового клуба, сообщает тренер «Аль-Хиляль» Жорже Жезуш:
«Неймар прибыл к нам с травмой, у него небольшое мышечное повреждение. Я не знаю, когда именно он вернется и будет готов играть. Неймар не должен ехать в сборную Бразилии. Сейчас он проходит курс реабилитации», – сообщил коуч.
15 августа 2023 года Неймар подписал контракт с «лидерами».
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