НЕЙМАР: «Аль-Хиляль? Я принял правильное решение»

Звездный форвард сборной Бразилии Неймар прокомментировал свой трансфер из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль»:

«Я хочу написать новую историю. В чемпионате Саудовской Аравии потрясающая энергия и качественные игроки. Лига сейчас быстро растет, и я верю в то, что она востребованная.

«Аль-Хиляль» – огромный клуб с великолепными фанатами, лучший в Азии. Благодаря этому у меня есть ощущение, что я принял правильное решение в подходящее время и перешел в соответствующий клуб.

Мне нравится побеждать и забивать – планирую продолжить это в Саудовской Аравии и с «Аль-Хилялем».