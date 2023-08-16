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  4. НЕЙМАР: «Аль-Хиляль? Я принял правильное решение»
Саудовская Аравия
16 августа 2023, 22:59 |
592
4

НЕЙМАР: «Аль-Хиляль? Я принял правильное решение»

Бразильский форвард – о своем трансфере

16 августа 2023, 22:59 |
592
4
НЕЙМАР: «Аль-Хиляль? Я принял правильное решение»
ФК Аль-Хиляль. Неймар

Звездный форвард сборной Бразилии Неймар прокомментировал свой трансфер из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль»:

«Я хочу написать новую историю. В чемпионате Саудовской Аравии потрясающая энергия и качественные игроки. Лига сейчас быстро растет, и я верю в то, что она востребованная.

«Аль-Хиляль» – огромный клуб с великолепными фанатами, лучший в Азии. Благодаря этому у меня есть ощущение, что я принял правильное решение в подходящее время и перешел в соответствующий клуб.

Мне нравится побеждать и забивать – планирую продолжить это в Саудовской Аравии и с «Аль-Хилялем».

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Неймар Аль-Хиляль
Источник ESPN
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Комментарии 4
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Fireman
Бабло не пахне)))
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+1
Viktor Shuper
топ-ліга, і не кажи 
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+1
Alex Komnin
А сенс усього цього? Якби арабські гравці зростали й ставали конкурентноспроможнимі. Як це було з К-лігой і J-лігой в Кореї і Японії. А так черговий тимчасовий проект для вихода арабів на західні бізнес-ринки. Це не про спорт. 
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0
Vitason
Кеш ліга!! Гарна назва!!
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0
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