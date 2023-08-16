НЕЙМАР: «Аль-Хиляль? Я принял правильное решение»
Бразильский форвард – о своем трансфере
Звездный форвард сборной Бразилии Неймар прокомментировал свой трансфер из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль»:
«Я хочу написать новую историю. В чемпионате Саудовской Аравии потрясающая энергия и качественные игроки. Лига сейчас быстро растет, и я верю в то, что она востребованная.
«Аль-Хиляль» – огромный клуб с великолепными фанатами, лучший в Азии. Благодаря этому у меня есть ощущение, что я принял правильное решение в подходящее время и перешел в соответствующий клуб.
Мне нравится побеждать и забивать – планирую продолжить это в Саудовской Аравии и с «Аль-Хилялем».
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