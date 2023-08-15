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  4. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
Саудовская Аравия
15 августа 2023, 19:52 | Обновлено 15 августа 2023, 19:56
1260
2

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию

Бразильский форвард будет выступать за «Аль-Хиляль»

15 августа 2023, 19:52 | Обновлено 15 августа 2023, 19:56
1260
2
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

«ПСЖ» официально сообщил о том, что продал в Саудовскую Аравию звездного форварда Неймара. 31-летний форвард сборной Бразилии станет игроком «Аль-Хиляля».

Неймар подписал контракт с «Аль-Хилялем» на два года. По информации СМИ, «ПСЖ» получил за своего игрока 90 миллионов евро. Согласно слухам, Неймар будет зарабатывать 250 миллионов евро в год.

В 2017 году «ПСЖ» отдал «Барселоне» за Неймара 222 миллиона евро, что сделало бразильца самым дорогих футболистом в истории – это звание он сохраняет до сих пор. За шесть лет в составе «ПСЖ» Неймар провел за клуб 173 матча и забил 118 голов.

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Источник ФК Аль-Хиляль
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Комментарии 2
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OKs100
222 миллиона и за шесть лет 173 матча/118 голов. Результат так себе. Для примера Холанд. За 4 года 119 матчей и 117 голов.
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0
ss2000
Та хоть Зидан возобновит карьеру и пойдет играть  к арабам все равно смотреть чемпионат СА не буду !
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0
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