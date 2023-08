ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию

«ПСЖ» официально сообщил о том, что продал в Саудовскую Аравию звездного форварда Неймара. 31-летний форвард сборной Бразилии станет игроком «Аль-Хиляля».

Неймар подписал контракт с «Аль-Хилялем» на два года. По информации СМИ, «ПСЖ» получил за своего игрока 90 миллионов евро. Согласно слухам, Неймар будет зарабатывать 250 миллионов евро в год.

В 2017 году «ПСЖ» отдал «Барселоне» за Неймара 222 миллиона евро, что сделало бразильца самым дорогих футболистом в истории – это звание он сохраняет до сих пор. За шесть лет в составе «ПСЖ» Неймар провел за клуб 173 матча и забил 118 голов.

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI 💙”@neymarjr #AlHilal

