Кардинал стал шестым игроком в истории ЛЧ по интересному антидостижению

Защитник «Бреста» Жюльен ле Кардинал стал лишь шестым игроком в истории Лиги чемпионов, который получил желтую карточку в каждом из первых 4 матчей в соревновании.

19 февраля на стадионе «Стад де Франс» состоялся второй поединок 1/16 финала ЛЧ между «ПСЖ» и «Брестом». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 7:0.

В текущей кампании еврокубка Кардинал сыграл 4 матча и отметился забитым мячом. По итогам двух поединков (10:0) «ПСЖ» вышел в 1/8 финала, где французская команда встретится с «Ливерпулем» или «Барселоной».

