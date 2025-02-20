Кардинал стал шестым игроком в истории ЛЧ по интересному антидостижению
«Брест» вылетел из турнира
Защитник «Бреста» Жюльен ле Кардинал стал лишь шестым игроком в истории Лиги чемпионов, который получил желтую карточку в каждом из первых 4 матчей в соревновании.
19 февраля на стадионе «Стад де Франс» состоялся второй поединок 1/16 финала ЛЧ между «ПСЖ» и «Брестом». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 7:0.
В текущей кампании еврокубка Кардинал сыграл 4 матча и отметился забитым мячом. По итогам двух поединков (10:0) «ПСЖ» вышел в 1/8 финала, где французская команда встретится с «Ливерпулем» или «Барселоной».
4 - Julien Le Cardinal tonight became only the sixth player in UEFA Champions League history to be yellow carded in each of his first four appearances. Sin. pic.twitter.com/DL70ltTT6c— OptaJoe (@OptaJoe) February 19, 2025
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