Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кардинал стал шестым игроком в истории ЛЧ по интересному антидостижению
Лига чемпионов
20 февраля 2025, 02:47 |
79
0

Кардинал стал шестым игроком в истории ЛЧ по интересному антидостижению

«Брест» вылетел из турнира

20 февраля 2025, 02:47 |
79
0
Кардинал стал шестым игроком в истории ЛЧ по интересному антидостижению
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюльен ле Кардинал

Защитник «Бреста» Жюльен ле Кардинал стал лишь шестым игроком в истории Лиги чемпионов, который получил желтую карточку в каждом из первых 4 матчей в соревновании.

19 февраля на стадионе «Стад де Франс» состоялся второй поединок 1/16 финала ЛЧ между «ПСЖ» и «Брестом». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 7:0.

В текущей кампании еврокубка Кардинал сыграл 4 матча и отметился забитым мячом. По итогам двух поединков (10:0) «ПСЖ» вышел в 1/8 финала, где французская команда встретится с «Ливерпулем» или «Барселоной».

По теме:
«Они заслужили это». Реакция Мотты на вылет Ювентуса из ЛЧ
Гвардиола впервые в своей тренерской карьере не вышел в 1/8 финала ЛЧ
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Когда мы полны сил, то мы играем намного лучше»
Брест (Франция) ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Брест статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Роскошное свидание Забарных. Красивейшее место
Футбол | 20 февраля 2025, 01:10 0
ФОТО. Роскошное свидание Забарных. Красивейшее место
ФОТО. Роскошное свидание Забарных. Красивейшее место

Самая романтическая пара в украинском футболе

Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Футбол | 19 февраля 2025, 08:26 2
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса

«Реал» хочет купить норвежского голеадора

Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
Футбол | 19.02.2025, 07:50
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
Известный журналист назвал клубы, которые интересуются Судаковым
Футбол | 19.02.2025, 22:30
Известный журналист назвал клубы, которые интересуются Судаковым
Известный журналист назвал клубы, которые интересуются Судаковым
Будущее сборной. Мандзын занял 17-е место в индивидуалке на ЧМ-2025
Биатлон | 19.02.2025, 17:29
Будущее сборной. Мандзын занял 17-е место в индивидуалке на ЧМ-2025
Будущее сборной. Мандзын занял 17-е место в индивидуалке на ЧМ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
18.02.2025, 10:52 3
Футбол
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
19.02.2025, 13:24
Бокс
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
18.02.2025, 19:05 15
Теннис
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
18.02.2025, 14:59 29
Футбол
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
19.02.2025, 08:22 1
Футбол
В Италии сообщили, почему Довбик весь матч провел на скамейке запасных
В Италии сообщили, почему Довбик весь матч провел на скамейке запасных
18.02.2025, 11:24 3
Футбол
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
18.02.2025, 14:31 1
Бокс
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
18.02.2025, 07:45 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем