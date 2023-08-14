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  4. Неймар подпишет контракт с Аль-Хилялем до 2026 года с зарплатой €250 млн
Саудовская Аравия
14 августа 2023, 08:59 |
1933
0

Неймар подпишет контракт с Аль-Хилялем до 2026 года с зарплатой €250 млн

Бразильский форвард перейдет в саудовский клуб в ближайшее время

14 августа 2023, 08:59 |
1933
0
Неймар подпишет контракт с Аль-Хилялем до 2026 года с зарплатой €250 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

31-летний бразильский форвард французского «ПСЖ» Неймар подпишет контракт с саудовским «Аль-Хилялем».

Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира. По информации источника, соглашение будет рассчитано до 2026 года. Зарплата звездного бразильца составит 250 миллионов евро в год.

Скира утверждает, что клубы уже договорились о переходе игрока и Неймар станет игроком саудовской команды в ближайшие 48 часов. Ранее сообщалось, что приблизительная сумма трансфера составит 90 млн евро.

Бразилец за 6 сезонов в «ПСЖ» провел 178 матчей, в которых забил 118 голов и сделал 77 голевых передач.

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Неймар Аль-Хиляль трансферы трансферы Лиги 1 Николо Скира ПСЖ
Источник Twitter
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