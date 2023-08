Неймар подпишет контракт с Аль-Хилялем до 2026 года с зарплатой €250 млн

31-летний бразильский форвард французского «ПСЖ» Неймар подпишет контракт с саудовским «Аль-Хилялем».

Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира. По информации источника, соглашение будет рассчитано до 2026 года. Зарплата звездного бразильца составит 250 миллионов евро в год.

Скира утверждает, что клубы уже договорились о переходе игрока и Неймар станет игроком саудовской команды в ближайшие 48 часов. Ранее сообщалось, что приблизительная сумма трансфера составит 90 млн евро.

Бразилец за 6 сезонов в «ПСЖ» провел 178 матчей, в которых забил 118 голов и сделал 77 голевых передач.

Expected #Neymar’s medicals and signing with #AlHilal in the next 48 hours. Saudi’s Club are planning a special announce to celebrate the brazilian superstar’s signing. #transfers 🇸🇦 https://t.co/Nd62k6k9TK