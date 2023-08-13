Романо: Неймар в шаге от перехода в Саудовскую Аравию
Бразильский форвард покинет «ПСЖ»
Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар очень близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, сделка еще не согласована, но стороны находятся на заключительной стадии переговоров. Финансовые условия трансфера Неймара Романо не сообщает.
Ранее сообщалось о том, что Неймар согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Но сейчас все идет к тому, что возвращение 31-летнего бразильца в Каталонию не состоится.
Neymar Jr and Al Hilal deal, advancing to the final stages. Not done yet but close between all parties 🔵🇸🇦 #AlHilal— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023
Exclusive news, confirmed ⤵️🇧🇷 https://t.co/wDxX7uYRzW
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