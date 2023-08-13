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  4. Романо: Неймар в шаге от перехода в Саудовскую Аравию
Саудовская Аравия
13 августа 2023, 17:55 |
1317
1

Романо: Неймар в шаге от перехода в Саудовскую Аравию

Бразильский форвард покинет «ПСЖ»

13 августа 2023, 17:55 |
1317
1
Романо: Неймар в шаге от перехода в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар очень близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, сделка еще не согласована, но стороны находятся на заключительной стадии переговоров. Финансовые условия трансфера Неймара Романо не сообщает.

Ранее сообщалось о том, что Неймар согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Но сейчас все идет к тому, что возвращение 31-летнего бразильца в Каталонию не состоится.

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Неймар Аль-Хиляль ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1
Источник Фабрицио Романо
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Gargantua
спасительный трансфер для менеджмента ПСЖ.
а то купить Неймара и Мбаппе за 400 и отпустить бесплатно это было бы больно.
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