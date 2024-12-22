ФОТО. Маркуса Рэшфорда бросила девушка. Провстречались 3 месяца

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд снова стал «холостяком».

Издание The Sun сообщает, что модель Грэйс Джексон приняла решение бросить 27-летнего форварда.

Они провстречались всего несколько месяцев – по информации инсайдеров, роман стартовал в сентябре.

Одной из причин называется желаение Грэйс поучавствовать в популярном британском шоу «Love Island All Stars».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Источник сообщил: «Грейс поняла, что Маркус не относится к ней серьезно, и отписалась от него в Instagram.

Она поняла, что у них нет будущего, и решила разорвать отношения».

«Когда появилась возможность принять участие в шоу «Love Island All Stars» этой зимой, Грейс ухватилась за этот шанс. Она еще молода в своей карьере и стремится получить максимальную известность, чтобы помочь в работе моделью и заключении сделок с сетевыми кампаниями.

Если она найдет любовь на шоу, это будет бонусом, тем более, что летом она не встретила подходящей пары».

Ранее Маркус состоял в длительных отношениях с возлюбленной детства Люсией Лой, но в прошлом году они расстались.