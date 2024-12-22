Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Маркуса Рэшфорда бросила девушка. Провстречались 3 месяца
Другие новости
22 декабря 2024, 21:47 |
2483
2

ФОТО. Маркуса Рэшфорда бросила девушка. Провстречались 3 месяца

Девушка решила отправиться на шоу

22 декабря 2024, 21:47 |
2483
2
ФОТО. Маркуса Рэшфорда бросила девушка. Провстречались 3 месяца
Instagram. Грейс Джексон и Маркус Рэшфорд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд снова стал «холостяком».

Издание The Sun сообщает, что модель Грэйс Джексон приняла решение бросить 27-летнего форварда.

Они провстречались всего несколько месяцев – по информации инсайдеров, роман стартовал в сентябре.

Одной из причин называется желаение Грэйс поучавствовать в популярном британском шоу «Love Island All Stars».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Источник сообщил: «Грейс поняла, что Маркус не относится к ней серьезно, и отписалась от него в Instagram.

Она поняла, что у них нет будущего, и решила разорвать отношения».

«Когда появилась возможность принять участие в шоу «Love Island All Stars» этой зимой, Грейс ухватилась за этот шанс. Она еще молода в своей карьере и стремится получить максимальную известность, чтобы помочь в работе моделью и заключении сделок с сетевыми кампаниями.

Если она найдет любовь на шоу, это будет бонусом, тем более, что летом она не встретила подходящей пары».

Ранее Маркус состоял в длительных отношениях с возлюбленной детства Люсией Лой, но в прошлом году они расстались.

По теме:
ФОТО. Вот чем похвасталась жена Усика после победы над Фьюри
Туманный Альбион зовет. Вингер Динамо может перейти в английский клуб
Вся в отца. Дочь Леброна Джеймса покоряет волейбол
фото lifestyle Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед сборная Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу девушки
Артем Діхтяренко Источник: The Sun
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри
Бокс | 22 декабря 2024, 09:04 2
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри

Леннокс считает эту победу заслуженной

Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри
Бокс | 22 декабря 2024, 08:30 6
Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри
Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри

Энтони насчитал победу Александра 115:114

Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 22.12.2024, 00:10
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
ВИДЕО. Рома разгромила Парму. У Довбика гол и ассист, два пенальти в матче
Футбол | 22.12.2024, 15:23
ВИДЕО. Рома разгромила Парму. У Довбика гол и ассист, два пенальти в матче
ВИДЕО. Рома разгромила Парму. У Довбика гол и ассист, два пенальти в матче
Неожиданный вариант. Фламенго может подписать форварда Шахтера
Футбол | 22.12.2024, 22:15
Неожиданный вариант. Фламенго может подписать форварда Шахтера
Неожиданный вариант. Фламенго может подписать форварда Шахтера
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
Дуже важлива інформація. Тримайте нас в курсі...
Ответить
0
ILLUMINATOR
Нужна она тебе) Найдёшь нормальную
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как Мудрик и владелец Полесья посетили бой Усика и Фьюри
ВИДЕО. Как Мудрик и владелец Полесья посетили бой Усика и Фьюри
22.12.2024, 10:44 4
Бокс
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
21.12.2024, 23:59 41
Бокс
«Флик аут». Фанаты отреагировали на поражение Барселоны от Атлетико Мадрид
«Флик аут». Фанаты отреагировали на поражение Барселоны от Атлетико Мадрид
22.12.2024, 04:25 1
Футбол
«Уволен утром». Фанаты отреагировали на поражение Сити от Астон Виллы
«Уволен утром». Фанаты отреагировали на поражение Сити от Астон Виллы
21.12.2024, 21:42 6
Футбол
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
21.12.2024, 20:33 29
Бокс
«Клоун, б*я, сюда посмотри». Милевский уничтожил звезду Динамо. За что?
«Клоун, б*я, сюда посмотри». Милевский уничтожил звезду Динамо. За что?
21.12.2024, 10:32 31
Футбол
«Он его просто переедет». Кличко дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он его просто переедет». Кличко дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
21.12.2024, 08:41
Бокс
Серьезный скандал. Футболка Усика сильно возмутила местную публику
Серьезный скандал. Футболка Усика сильно возмутила местную публику
22.12.2024, 02:16 20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем