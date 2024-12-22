ФОТО. Маркуса Рэшфорда бросила девушка. Провстречались 3 месяца
Девушка решила отправиться на шоу
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд снова стал «холостяком».
Издание The Sun сообщает, что модель Грэйс Джексон приняла решение бросить 27-летнего форварда.
Они провстречались всего несколько месяцев – по информации инсайдеров, роман стартовал в сентябре.
Одной из причин называется желаение Грэйс поучавствовать в популярном британском шоу «Love Island All Stars».
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Источник сообщил: «Грейс поняла, что Маркус не относится к ней серьезно, и отписалась от него в Instagram.
Она поняла, что у них нет будущего, и решила разорвать отношения».
«Когда появилась возможность принять участие в шоу «Love Island All Stars» этой зимой, Грейс ухватилась за этот шанс. Она еще молода в своей карьере и стремится получить максимальную известность, чтобы помочь в работе моделью и заключении сделок с сетевыми кампаниями.
Если она найдет любовь на шоу, это будет бонусом, тем более, что летом она не встретила подходящей пары».
Ранее Маркус состоял в длительных отношениях с возлюбленной детства Люсией Лой, но в прошлом году они расстались.
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