Большое возвращение? Неймар согласовал контракт с Барселоной

«Барселона» согласовала условия личного контракта с форвардом «ПСЖ» Неймаром. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, бразилец пошел не существенное сокращение зарплаты: он будет зарабатывать 13 миллионов евро плюс бонусы. Контракт будет рассчитан на два года с опцией продления еще на год. Сейчас в «ПСЖ» Неймар зарабатывает более 56 миллионов евро в год.

При этом возможность возвращения Неймара в «Барселону» по-прежнему под вопросом. «ПСЖ» хочет за 31-летнего форварда 150 миллионов евро.