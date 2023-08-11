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Испания
11 августа 2023, 18:00 | Обновлено 11 августа 2023, 18:01
852
0

Большое возвращение? Неймар согласовал контракт с Барселоной

Бразилец пойдет на сокращение зарплаты

11 августа 2023, 18:00 | Обновлено 11 августа 2023, 18:01
852
0
Большое возвращение? Неймар согласовал контракт с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

«Барселона» согласовала условия личного контракта с форвардом «ПСЖ» Неймаром. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, бразилец пошел не существенное сокращение зарплаты: он будет зарабатывать 13 миллионов евро плюс бонусы. Контракт будет рассчитан на два года с опцией продления еще на год. Сейчас в «ПСЖ» Неймар зарабатывает более 56 миллионов евро в год.

При этом возможность возвращения Неймара в «Барселону» по-прежнему под вопросом. «ПСЖ» хочет за 31-летнего форварда 150 миллионов евро.

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Источник El Chiringuito
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