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Франция
09 августа 2023, 18:06 |
1537
1

ПСЖ определился с ценой на Неймара

За бразильца хотят получить 150 миллионов евро

09 августа 2023, 18:06 |
1537
1
ПСЖ определился с ценой на Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

«ПСЖ» определился с суммой, за которую готов продать Неймара нынешним летом. Речь идет о 150 миллионах евро. Чемпионы Франции готовы согласиться не только с немедленным трансфером, но и с арендой с обязательным выкупом за аналогичную сумму.

Три варианта продолжения карьеры Неймара – это «Барселона», «Челси» и «Аль-Хиляль». Сам бразилец хочет вернуться в «Барселону», но каталонцы не могут себе позволить его трансфер.

Трансфер Неймара – это желание самого игрока. В «ПСЖ» удивлены, что 31-летний бразилец не пересмотрел своего решения после назначения на пост главного тренера Луиса Энрике.

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ПСЖ Неймар трансферы трансферы Лиги 1 Барселона Челси Аль-Хиляль
Источник AS
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Перець
Нах кому він потрібен за таку суму, максимум 75
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