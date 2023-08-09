ПСЖ определился с ценой на Неймара
За бразильца хотят получить 150 миллионов евро
«ПСЖ» определился с суммой, за которую готов продать Неймара нынешним летом. Речь идет о 150 миллионах евро. Чемпионы Франции готовы согласиться не только с немедленным трансфером, но и с арендой с обязательным выкупом за аналогичную сумму.
Три варианта продолжения карьеры Неймара – это «Барселона», «Челси» и «Аль-Хиляль». Сам бразилец хочет вернуться в «Барселону», но каталонцы не могут себе позволить его трансфер.
Трансфер Неймара – это желание самого игрока. В «ПСЖ» удивлены, что 31-летний бразилец не пересмотрел своего решения после назначения на пост главного тренера Луиса Энрике.
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