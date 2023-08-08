Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика
«Челси» намерен подписать бразильского нападающего
В стане лондонского «Челси» свою карьеру может продолжить бразильский нападающий Неймар. Руководством «пенсионеров» уже ведет переговоры о трансфере форварда парижского «ПСЖ».
Сообщается, что Неймар уже поставил в известность руководством парижан о своем желании уйти из клуба. После этого «Челси» и инициировал переговорный процесс по бразильскому нападающему.
Ранее сообщалось, что Неймар намерен вернуться в столицу Каталонии, где он ранее защищал цвета «Барселоны».
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