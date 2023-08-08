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Англия
08 августа 2023, 10:36 | Обновлено 08 августа 2023, 10:40
815
1

Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика

«Челси» намерен подписать бразильского нападающего

08 августа 2023, 10:36 | Обновлено 08 августа 2023, 10:40
815
1
Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

В стане лондонского «Челси» свою карьеру может продолжить бразильский нападающий Неймар. Руководством «пенсионеров» уже ведет переговоры о трансфере форварда парижского «ПСЖ».

Сообщается, что Неймар уже поставил в известность руководством парижан о своем желании уйти из клуба. После этого «Челси» и инициировал переговорный процесс по бразильскому нападающему.

Ранее сообщалось, что Неймар намерен вернуться в столицу Каталонии, где он ранее защищал цвета «Барселоны».

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трансферы трансферы АПЛ Неймар Челси ПСЖ
Источник Daily Mail
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Serhii P.
Навіщо комусь це тіло, крім шейхів? Зарплата - космос, половину сезону "лікується" на своїй віллі в Ріо.
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