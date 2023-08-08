Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика

В стане лондонского «Челси» свою карьеру может продолжить бразильский нападающий Неймар. Руководством «пенсионеров» уже ведет переговоры о трансфере форварда парижского «ПСЖ».

Сообщается, что Неймар уже поставил в известность руководством парижан о своем желании уйти из клуба. После этого «Челси» и инициировал переговорный процесс по бразильскому нападающему.

Ранее сообщалось, что Неймар намерен вернуться в столицу Каталонии, где он ранее защищал цвета «Барселоны».