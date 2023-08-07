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Испания
07 августа 2023, 20:03 | Обновлено 07 августа 2023, 20:04
656
3

Романо: Неймар хочет вернуться в Барселону

Форвард «ПСЖ» намерен сменить клуб летом

07 августа 2023, 20:03 | Обновлено 07 августа 2023, 20:04
656
3
Романо: Неймар хочет вернуться в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Звездный форвард «ПСЖ» Неймар хочет нынешним летом вернуться в «Барселону». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, переговоры еще не стартовали, и они будут сложными. Неймар готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в Каталонию, но даже это не дает гарантию того, что «Барселона» сможет себе позволить подписание игрока.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что главный тренер «Барселоны» Хави отклонил возможность подписания Неймара. Бразилец уже выступал за «Барселону» в 2013 – 2017 годах, после чего перешел в «ПСЖ», за рекордные 222 миллиона евро.

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Неймар Барселона ПСЖ трансферы Фабрицио Романо трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 3
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Перець
Тільки нах він потрібен Барселоні
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+1
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valerafan1
З такими керівниками як Тебас, Ла Ліга скоро втратить всіх зірок світового футболу. Приклад Мессі в США наглядний приклад як потрібно працювати.
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Теннис
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