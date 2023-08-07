Романо: Неймар хочет вернуться в Барселону

Звездный форвард «ПСЖ» Неймар хочет нынешним летом вернуться в «Барселону». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, переговоры еще не стартовали, и они будут сложными. Неймар готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в Каталонию, но даже это не дает гарантию того, что «Барселона» сможет себе позволить подписание игрока.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что главный тренер «Барселоны» Хави отклонил возможность подписания Неймара. Бразилец уже выступал за «Барселону» в 2013 – 2017 годах, после чего перешел в «ПСЖ», за рекордные 222 миллиона евро.