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Испания
03 августа 2023, 19:32 |
481
1

Барселона отказалась от возвращения Неймара

Хави не видит места для бразильца в своем проекте

03 августа 2023, 19:32 |
481
1
Барселона отказалась от возвращения Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

«ПСЖ» предложил «Барселоне» арендовать Неймара, но получил от каталонцев отказ. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, главной причиной отказа является позиция главного тренера «Барселоны» Хави, который не видит для Неймара места в своем проекте. Также «Барселона» не может позволить себе подписание Неймара по финансовым причинам, даже если 31-летний бразилец пойдет на сокращение зарплаты.

Ранее Неймар выступал за «Барселону» в 2013 – 2017 годах. Сейчас вингер «Барселоны» Усман Дембеле находится в шаге от перехода в «ПСЖ».

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ПСЖ Барселона Неймар Хави аренда игрока
Источник Sport.es
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naverland
Он 3 месяца играет, 6 месяцев травмы, 3 месяца гуляет. Кому он нужен. Прогулял весь талант. Скоро обратно в Бразилию
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