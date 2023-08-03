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  4. Трансфер Дембеле в ПСЖ согласован. Барселона получит лишь 25 миллионов
Франция
03 августа 2023, 18:12 |
851
1

Трансфер Дембеле в ПСЖ согласован. Барселона получит лишь 25 миллионов

Остальное получит игрок и агент

03 августа 2023, 18:12 |
851
1
Трансфер Дембеле в ПСЖ согласован. Барселона получит лишь 25 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

По информации французских СМИ, «Барселона» и ПСЖ полностью согласовали трансфер вингера Усмана Дембеле, который подпишет контракт на 5 лет.

Игрок уже сегодня должен прибыть во Францию для прохождения медосмотра.

Любопытно, что трансфер обойдется ПСЖ в 50 миллионов евро, но каталонскому клубу достанется только 25 миллионов. По условиям договора, половина сумма достанется Дембеле и его агенту.

Ранее тренер «Барселоны» Хави высказал разочарование уходом игрока.

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Барселона трансферы Хави Неймар Усман Дембеле ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги
Источник RMC Sport
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Ostrov Khortitsa
купили за 100 - продали за 25.  просто боги, млять(
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