Трансфер Дембеле в ПСЖ согласован. Барселона получит лишь 25 миллионов

По информации французских СМИ, «Барселона» и ПСЖ полностью согласовали трансфер вингера Усмана Дембеле, который подпишет контракт на 5 лет.

Игрок уже сегодня должен прибыть во Францию для прохождения медосмотра.

Любопытно, что трансфер обойдется ПСЖ в 50 миллионов евро, но каталонскому клубу достанется только 25 миллионов. По условиям договора, половина сумма достанется Дембеле и его агенту.

Ранее тренер «Барселоны» Хави высказал разочарование уходом игрока.