Франция03 августа 2023, 18:12 |
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Трансфер Дембеле в ПСЖ согласован. Барселона получит лишь 25 миллионов
Остальное получит игрок и агент
03 августа 2023, 18:12 |
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По информации французских СМИ, «Барселона» и ПСЖ полностью согласовали трансфер вингера Усмана Дембеле, который подпишет контракт на 5 лет.
Игрок уже сегодня должен прибыть во Францию для прохождения медосмотра.
Любопытно, что трансфер обойдется ПСЖ в 50 миллионов евро, но каталонскому клубу достанется только 25 миллионов. По условиям договора, половина сумма достанется Дембеле и его агенту.
Ранее тренер «Барселоны» Хави высказал разочарование уходом игрока.
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