Ассист Неймара. Аль-Хиляль забил 6 голов Аль-Рияду и вернул себе лидерство

15 сентября состоялись три матча 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль разгромил Аль-Рияд со счетом 6:1 и вернул себе лидерство (16 очков из 18).

Хет-трик оформил Салим Аль-Давсари. Бразилец Неймар отметился ассистом на Малкома на 83-й минуте.

Чемпионат Саудовской Аравии

6-й тур, 15 сентября

Аль-Фейха – Аль-Шабаб – 0:1

Голы: Ромен Саисс, 52

Аль-Халидж – Аль-Фатех – 1:3

Голы: Мартинш, 82 (пен) – Батна, 10, 13, Бендебка, 66.

Аль-Хиляль – Аль-Рияд – 6:1

Голы: Митрович, 30 (пен), Аль-Шахрани, 45+4, Аль-Давсари, 68, 87, 90+5, Малком, 83 – Аль-Закан, 90+6.

Турнирная таблица

ВИДЕО. 4:0. Гол Малкома, ассист Неймара, 83 мин.