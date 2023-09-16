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  4. Ассист Неймара. Аль-Хиляль забил 6 голов Аль-Рияду и вернул себе лидерство
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Фейха
15.09.2023 18:00 – FT 0 : 1
Аль-Шабаб Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
16 сентября 2023, 02:12 | Обновлено 16 сентября 2023, 02:19
133
0

Ассист Неймара. Аль-Хиляль забил 6 голов Аль-Рияду и вернул себе лидерство

15 сентября состоялись три матча 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии

16 сентября 2023, 02:12 | Обновлено 16 сентября 2023, 02:19
133
0
Ассист Неймара. Аль-Хиляль забил 6 голов Аль-Рияду и вернул себе лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Давсари и Неймар

15 сентября состоялись три матча 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль разгромил Аль-Рияд со счетом 6:1 и вернул себе лидерство (16 очков из 18).

Хет-трик оформил Салим Аль-Давсари. Бразилец Неймар отметился ассистом на Малкома на 83-й минуте.

Чемпионат Саудовской Аравии

6-й тур, 15 сентября

Аль-Фейха – Аль-Шабаб – 0:1

Голы: Ромен Саисс, 52

Аль-Халидж – Аль-Фатех – 1:3

Голы: Мартинш, 82 (пен) – Батна, 10, 13, Бендебка, 66.

Аль-Хиляль – Аль-Рияд – 6:1

Голы: Митрович, 30 (пен), Аль-Шахрани, 45+4, Аль-Давсари, 68, 87, 90+5, Малком, 83 – Аль-Закан, 90+6.

Турнирная таблица

ВИДЕО. 4:0. Гол Малкома, ассист Неймара, 83 мин.

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Ромэн Саисс (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
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Источник Sport.ua
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