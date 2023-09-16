Ассист Неймара. Аль-Хиляль забил 6 голов Аль-Рияду и вернул себе лидерство
15 сентября состоялись три матча 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии
15 сентября состоялись три матча 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Хиляль разгромил Аль-Рияд со счетом 6:1 и вернул себе лидерство (16 очков из 18).
Хет-трик оформил Салим Аль-Давсари. Бразилец Неймар отметился ассистом на Малкома на 83-й минуте.
Чемпионат Саудовской Аравии
6-й тур, 15 сентября
Аль-Фейха – Аль-Шабаб – 0:1
Голы: Ромен Саисс, 52
Аль-Халидж – Аль-Фатех – 1:3
Голы: Мартинш, 82 (пен) – Батна, 10, 13, Бендебка, 66.
Аль-Хиляль – Аль-Рияд – 6:1
Голы: Митрович, 30 (пен), Аль-Шахрани, 45+4, Аль-Давсари, 68, 87, 90+5, Малком, 83 – Аль-Закан, 90+6.
Турнирная таблица
ВИДЕО. 4:0. Гол Малкома, ассист Неймара, 83 мин.
Neymar and Malcom linking up 🇧🇷💙 pic.twitter.com/i0Fuzzhgn6— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) September 15, 2023
События матча
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