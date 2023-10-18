Бразилия потерпела поражение от Уругвая в квалификации ЧМ-2026
На ЧМ от Южной Америки выйдут 6 команд из 10, а еще одна попадет в плей-офф
В ночь на 18 октября состоялись матчи 4-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.
На ЧМ-2026 от Южной Америки выйдут 6 команд, а еще одна попадет в плей-офф.
Сборная Бразилии потерпела поражение на выезде от команды Уругвая (0:2).
У пентакампеонов осталось 7 очков после 4 туров, столько же имеют Уругвай и Венесуэла. Лидером является Аргентина, которая идет без потерь.
Квалификация ЧМ-2026 по футболу
4-й тур, 17–18 октября
Венесуэла – Чили – 3:0
Голы: Сотельдо, 45+1, Рондон, 72, Мачис, 79.
Парагвай – Боливия – 1:0
Гол: Санабрия, 69
Эквадор – Колумбия – 0:0
Уругвай – Бразилия – 2:0
Голы: Дарвин Нуньес, 42, де ла Крус, 77
Турнирная таблица
У сборной Эквадора снято 3 очка за использование документа, содержащего ложную информацию об игроке Байроне Кастильо, в предыдущем отборочном турнире.
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