Бразилия потерпела поражение от Уругвая в квалификации ЧМ-2026

В ночь на 18 октября состоялись матчи 4-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.

На ЧМ-2026 от Южной Америки выйдут 6 команд, а еще одна попадет в плей-офф.

Сборная Бразилии потерпела поражение на выезде от команды Уругвая (0:2).

У пентакампеонов осталось 7 очков после 4 туров, столько же имеют Уругвай и Венесуэла. Лидером является Аргентина, которая идет без потерь.

Квалификация ЧМ-2026 по футболу

4-й тур, 17–18 октября

Венесуэла – Чили – 3:0

Голы: Сотельдо, 45+1, Рондон, 72, Мачис, 79.

Парагвай – Боливия – 1:0

Гол: Санабрия, 69

Эквадор – Колумбия – 0:0

Уругвай – Бразилия – 2:0

Голы: Дарвин Нуньес, 42, де ла Крус, 77

Турнирная таблица

У сборной Эквадора снято 3 очка за использование документа, содержащего ложную информацию об игроке Байроне Кастильо, в предыдущем отборочном турнире.