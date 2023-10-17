18 октября на «Эстадио Сентенарио» (Монтевидео) пройдет матч 4-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке, в котором сборная Уругвая встретится со сборной Бразилии. Старт поединка намечен на 03:00 по киевскому времени.

Уругвай

Команда - стабильный участник чемпионатов мира (и вообще-то двукратный победитель). С 2010-го неизменно чарруа приезжали на мундиали, как при Оскаре Вашингтоне Табаресе, так и уже после отставки этого зубра, когда его по ходу прошлой квалификации сменил Диего Алонсо. Тот вывел подопечных напрямую на турнир в Катаре, но в итоге там набрали 4 очка, чего не хватило для выхода в плей-офф, впервые за 4 попытки. Теперь новую попытку проявить себя команда делает под руководством столь культового для Южной Америки наставника, как Бьелса. Дебютировал наставник на официальном уровне с уверенной домашней победы, 3:1 с Чили. Но сразу после этого был вояж в Эквадор и поражение 1:2. Октябрь начинали с Колумбией. И, дважды уступая в счете, получалось отвечать, в том числе и на 91-й минуте с пенальти.

Бразилия

Сборная уникальна в том, что сознательно проходит отборочный цикл без полноценного наставника. Обязанности выполняет Фернандо Диниз - он составляет заявку, проводит сборы, рулит на матчах. При этом понимая, что в итоге сосредоточится на основном месте работы, в Флуминенсе - страна ждет пришествия Анчелотти. А Карло появится только в 2024-м году, еще и после Копа Америка, так что такой статус-кво надолго. Впрочем, все понимают, что селесао без проблем справятся с отбором. В сентябре Неймар и компания разгромили 5:1 Боливию и выиграли 1:0 в Перу. В 3-м туре был прием Венесуэлы и сенсационная ничья - не добили аутсайдера и получили ответный гол на 85-й минуте.

Статистика личных встреч

В прошлом отборе Бразилия выиграла оба поединка - 2:0 и 4:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в еще одну осечку селесао. Но все же они оставляют вопросы, так что стоит остановиться на нейтральном варианте с тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,84).