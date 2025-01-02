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Италия
02 января 2025, 20:31 | Обновлено 02 января 2025, 20:38
173
4

Битва дня. Стали известны составы на матч Интер – Аталанта

Матч за Суперкубок Италии начнется в 21:00 по киевскому времени

02 января 2025, 20:31 | Обновлено 02 января 2025, 20:38
173
4
Битва дня. Стали известны составы на матч Интер – Аталанта
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер

В четверг, 2 января, состоится матч за Суперкубок Италии, в котором встретятся миланский «Интер» и «Аталанта».

Матч пройдет на Аль-Авваль Парк в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua.

Симоне Индзаги и Джан Пьеро Гасперини огласили стартовые составы команд.

Стартовые составы на матч «Интер» – «Аталанта»:

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Интер Милан Аталанта Суперкубок Италии по футболу стартовые составы Интер - Аталанта Джан Пьеро Гасперини Симоне Индзаги
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 4
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Harun Bakircioğlu
Белланова, Эдерсон, Кетеларе, лучший игрок Африки Лукман, Джимсити, Пашалич все сидят.
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Harun Bakircioğlu
Полосновы Аталанты на лавке начинает. Гасперини демонстрирует свое отношение к этому турниру.
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VovanSidorovi4
Форца Интер
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Saar
Класний в Інтера склад. Ретегі в Аталанті травмований. Це величезний мінус для них!((
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