Италия02 января 2025, 20:31 | Обновлено 02 января 2025, 20:38
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4
Битва дня. Стали известны составы на матч Интер – Аталанта
Матч за Суперкубок Италии начнется в 21:00 по киевскому времени
02 января 2025, 20:31 | Обновлено 02 января 2025, 20:38
173
4
В четверг, 2 января, состоится матч за Суперкубок Италии, в котором встретятся миланский «Интер» и «Аталанта».
Матч пройдет на Аль-Авваль Парк в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua.
Симоне Индзаги и Джан Пьеро Гасперини огласили стартовые составы команд.
Стартовые составы на матч «Интер» – «Аталанта»:
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Комментарии 4
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Белланова, Эдерсон, Кетеларе, лучший игрок Африки Лукман, Джимсити, Пашалич все сидят.
Полосновы Аталанты на лавке начинает. Гасперини демонстрирует свое отношение к этому турниру.
Форца Интер
Класний в Інтера склад. Ретегі в Аталанті травмований. Це величезний мінус для них!((
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