Битва дня. Стали известны составы на матч Интер – Аталанта

В четверг, 2 января, состоится матч за Суперкубок Италии, в котором встретятся миланский «Интер» и «Аталанта».

Матч пройдет на Аль-Авваль Парк в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua.

Симоне Индзаги и Джан Пьеро Гасперини огласили стартовые составы команд.

Стартовые составы на матч «Интер» – «Аталанта»: