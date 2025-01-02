Звезда Барселоны вернулся в общую группу. Известно, когда может сыграть

Лидер каталонской «Барселоны» Ламин Ямал вернулся в общую группу «сине-гранатовых», полностью восстановившись от повреждения.

По информации испанского издания Mundo Deportivo, звезда каталонцев сможет выйти на поле уже в полуфинальном матче Суперкубка Испании против «Атлетика», который пройдет 8 января.

В нынешнем сезоне Ламин Ямал забил 6 мячей и отдал 11 ассистов в 21 матче за каталонский клуб. В настоящее время «Барселона» занимает третье место турнирной таблицы Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может арендовать звездного конкурента Михаила Мудрика из «Челси».