Звезда Барселоны вернулся в общую группу. Известно, когда может сыграть
Ламин Ямал близок к возвращению на футбольное поле
Лидер каталонской «Барселоны» Ламин Ямал вернулся в общую группу «сине-гранатовых», полностью восстановившись от повреждения.
По информации испанского издания Mundo Deportivo, звезда каталонцев сможет выйти на поле уже в полуфинальном матче Суперкубка Испании против «Атлетика», который пройдет 8 января.
В нынешнем сезоне Ламин Ямал забил 6 мячей и отдал 11 ассистов в 21 матче за каталонский клуб. В настоящее время «Барселона» занимает третье место турнирной таблицы Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может арендовать звездного конкурента Михаила Мудрика из «Челси».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер считает, что нужно воспользоваться этим шансом
Популярный турнир с участием лучших сборных