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Испания
02 января 2025, 15:21 | Обновлено 02 января 2025, 15:23
396
0

Звезда Барселоны вернулся в общую группу. Известно, когда может сыграть

Ламин Ямал близок к возвращению на футбольное поле

02 января 2025, 15:21 | Обновлено 02 января 2025, 15:23
396
0
Звезда Барселоны вернулся в общую группу. Известно, когда может сыграть
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Лидер каталонской «Барселоны» Ламин Ямал вернулся в общую группу «сине-гранатовых», полностью восстановившись от повреждения.

По информации испанского издания Mundo Deportivo, звезда каталонцев сможет выйти на поле уже в полуфинальном матче Суперкубка Испании против «Атлетика», который пройдет 8 января.

В нынешнем сезоне Ламин Ямал забил 6 мячей и отдал 11 ассистов в 21 матче за каталонский клуб. В настоящее время «Барселона» занимает третье место турнирной таблицы Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может арендовать звездного конкурента Михаила Мудрика из «Челси».

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Ламин Ямал Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма
Олег Вахоцкий Источник: Mundo Deportivo
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