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  4. Со шрамом на лице. Вратарь ПСЖ восстановился после травмы.
Франция
02 января 2025, 16:05 |
200
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Со шрамом на лице. Вратарь ПСЖ восстановился после травмы.

Доннарумма уже чувствует себя намного лучше

02 января 2025, 16:05 |
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Со шрамом на лице. Вратарь ПСЖ восстановился после травмы.

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма вернулся к тренировкам после травмы лица, полученной 18 декабря 2024 года в матче против «Монако».

На 17-й минуте той игры защитник «Монако» Вильфрид Синго, пытаясь перепрыгнуть вратаря, случайно ударил его шипами бутс по лицу, причинив серьезное рассечение. Доннарумма не смог продолжить матч и был заменен. Травма потребовала наложения около десяти швов.

После периода реабилитации итальянский голкипер вернулся к тренировкам. На его лице остался заметный шрам, напоминающий о серьезности инцидента.

Ожидается, что уже в ближайшем матче ПСЖ Доннарумма сможет выйти на поле в основном составе.

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Монако травма Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ Монако - ПСЖ
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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