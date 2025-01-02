Со шрамом на лице. Вратарь ПСЖ восстановился после травмы.
Доннарумма уже чувствует себя намного лучше
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма вернулся к тренировкам после травмы лица, полученной 18 декабря 2024 года в матче против «Монако».
На 17-й минуте той игры защитник «Монако» Вильфрид Синго, пытаясь перепрыгнуть вратаря, случайно ударил его шипами бутс по лицу, причинив серьезное рассечение. Доннарумма не смог продолжить матч и был заменен. Травма потребовала наложения около десяти швов.
После периода реабилитации итальянский голкипер вернулся к тренировкам. На его лице остался заметный шрам, напоминающий о серьезности инцидента.
Ожидается, что уже в ближайшем матче ПСЖ Доннарумма сможет выйти на поле в основном составе.
Des nouvelles de Gianluigi Donnarumma qui a repris l’entraînement le visage toujours un peu marqué. 🇮🇹😁— Actu Foot (@ActuFoot_) January 2, 2025
🎥 @PSG_inside pic.twitter.com/ZuYGw05DNm
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