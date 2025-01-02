Со шрамом на лице. Вратарь ПСЖ восстановился после травмы.

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма вернулся к тренировкам после травмы лица, полученной 18 декабря 2024 года в матче против «Монако».

На 17-й минуте той игры защитник «Монако» Вильфрид Синго, пытаясь перепрыгнуть вратаря, случайно ударил его шипами бутс по лицу, причинив серьезное рассечение. Доннарумма не смог продолжить матч и был заменен. Травма потребовала наложения около десяти швов.

После периода реабилитации итальянский голкипер вернулся к тренировкам. На его лице остался заметный шрам, напоминающий о серьезности инцидента.

Ожидается, что уже в ближайшем матче ПСЖ Доннарумма сможет выйти на поле в основном составе.