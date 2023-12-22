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Саудовская Аравия
22 декабря 2023, 17:35 | Обновлено 22 декабря 2023, 18:18
772
1

ВИДЕО. «Пытки Неймара». Реабилитационная команда калечит бразильца?

Восстановление Неймара после травмы происходит точно не так, как это должно быть

22 декабря 2023, 17:35 | Обновлено 22 декабря 2023, 18:18
772
1
ВИДЕО. «Пытки Неймара». Реабилитационная команда калечит бразильца?
Getty Images/Global Images Ukraine

Несколько месяцев назад бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар получил тяжелую травму крестообразных связок колена, из-за чего выбыл примерно на год.

Недавно в интернете появилось видео, на котором 31-летний футболист кричит от боли во время прохождения реабилитации. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал эту ситуацию:

«Один из самых богатых игроков мира имеет одну из самых бездарных реабилитационных команд в мире.

Если вы не понимаете что происходит на видео, то попробую вам объяснить. После травмы, перед операцией и короткий постоперационный период колено игрока находится зафиксированным в брейсе. Соответственно, после операции, когда новая связка уже готова, одной из первых задач является «разработать» колено, чтобы достичь полного объема движений в суставе.

Но это точно не происходит так, как на видео. Как правило, игрок работает на определенных тренажерах и выполняет упражнения, чтобы безопасно достичь полного объема движений. Пассивное форсированное сгибание сустава провоцирует воспаление сустава, травмирование мягких тканей, а также потенциальные проблемы с мениском. Именно поэтому оно вызывает такие неприятные ощущения и страдания у игрока.

Весь цивилизованный физиотерапевтический мир в шоке от этого видео. Надеюсь, что такие пытки не отразятся на качестве восстановления Неймара».

ВИДЕО. «Пытки Неймара». Реабилитационная команда калечит бразильца?

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Неймар травма травма колена Дмитрий Бабелюк реабилитация Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу
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Комментарии 1
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OKs100
Жесть. Думаю, это видео открыло глаза для многих. Расплата за большую зарплату.
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