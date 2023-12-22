Несколько месяцев назад бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар получил тяжелую травму крестообразных связок колена, из-за чего выбыл примерно на год.

Недавно в интернете появилось видео, на котором 31-летний футболист кричит от боли во время прохождения реабилитации. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал эту ситуацию:

«Один из самых богатых игроков мира имеет одну из самых бездарных реабилитационных команд в мире.

Если вы не понимаете что происходит на видео, то попробую вам объяснить. После травмы, перед операцией и короткий постоперационный период колено игрока находится зафиксированным в брейсе. Соответственно, после операции, когда новая связка уже готова, одной из первых задач является «разработать» колено, чтобы достичь полного объема движений в суставе.

Но это точно не происходит так, как на видео. Как правило, игрок работает на определенных тренажерах и выполняет упражнения, чтобы безопасно достичь полного объема движений. Пассивное форсированное сгибание сустава провоцирует воспаление сустава, травмирование мягких тканей, а также потенциальные проблемы с мениском. Именно поэтому оно вызывает такие неприятные ощущения и страдания у игрока.

Весь цивилизованный физиотерапевтический мир в шоке от этого видео. Надеюсь, что такие пытки не отразятся на качестве восстановления Неймара».

ВИДЕО. «Пытки Неймара». Реабилитационная команда калечит бразильца?