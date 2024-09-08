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Саудовская Аравия
08 сентября 2024, 16:52 |
115
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Восстановление Неймара после травмы затягивается

Бразилец вернется на поле лишь через два месяца

08 сентября 2024, 16:52 |
115
0
Восстановление Неймара после травмы затягивается
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Восстановление звездного форварда «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймара после тяжелой травмы колена затягивается. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, Неймар сможет вернуться в игру лишь через два месяца. Его появление на поле ожидается в ноябре текущего года.

Напомним, 32-летний бразилец не играл с октября прошлого года. Тогда он порвал крестообразную связку колена. Суммарно Неймар пропустит из-за травмы больше года.

Ранее Неймар назвал футболиста, который должен был быть номинирован на Золотой мяч.

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Аль-Хиляль Неймар травма травма колена
Олег Дидух Источник: AS
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