Восстановление Неймара после травмы затягивается

Восстановление звездного форварда «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймара после тяжелой травмы колена затягивается. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, Неймар сможет вернуться в игру лишь через два месяца. Его появление на поле ожидается в ноябре текущего года.

Напомним, 32-летний бразилец не играл с октября прошлого года. Тогда он порвал крестообразную связку колена. Суммарно Неймар пропустит из-за травмы больше года.

Ранее Неймар назвал футболиста, который должен был быть номинирован на Золотой мяч.