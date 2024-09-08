Восстановление Неймара после травмы затягивается
Бразилец вернется на поле лишь через два месяца
Восстановление звездного форварда «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймара после тяжелой травмы колена затягивается. Об этом сообщают испанские СМИ.
По их информации, Неймар сможет вернуться в игру лишь через два месяца. Его появление на поле ожидается в ноябре текущего года.
Напомним, 32-летний бразилец не играл с октября прошлого года. Тогда он порвал крестообразную связку колена. Суммарно Неймар пропустит из-за травмы больше года.
Ранее Неймар назвал футболиста, который должен был быть номинирован на Золотой мяч.
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