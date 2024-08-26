Неймар предложил свои услуги гранду Ла Лиги. Известен ответ клуба
Бразилец оказался ненужным «Барселоне»
Бразильский вингер саудовского «Аль-Хиляля» Неймар этим летом предлагал свои услуги каталонской «Барселоне», сообщает испанское издание Sport.es.
По информации источника, 32-летний футболист хотел бы вернуться в столицу Каталонии, но новый главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик категорически отказался от подписания звездного игрока.
В сезоне 2023/24 из-за тяжелой травмы Неймар провел лишь 5 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» близка к подписанию вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы.
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