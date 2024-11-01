Довбик рискует пропустить следующий матч Ромы

Участие украинского форварда Артема Довбика в 11-м туре Серии А остается под угрозой срыва. Римская «Рома» может поехать в гости к «Вероне» без основного нападающего.

В субботу, 2 ноября, спортсмен пройдет дополнительные обследования, которые ответят на вопрос о готовности футболиста.

Напомним, что Артем пропустил последний матч волков из-за вирусной инфекции. Без Довбика «Рома» минимально переиграла «Торино» (1:0).

Матч между «Вероной» и «Ромой» состоится 3 ноября в 19:00.