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Италия
01 ноября 2024, 18:54 | Обновлено 01 ноября 2024, 18:58
274
0

Довбик рискует пропустить следующий матч Ромы

Украинец пройдет обследование для проверки состояния здоровья

01 ноября 2024, 18:54 | Обновлено 01 ноября 2024, 18:58
274
0
Довбик рискует пропустить следующий матч Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Участие украинского форварда Артема Довбика в 11-м туре Серии А остается под угрозой срыва. Римская «Рома» может поехать в гости к «Вероне» без основного нападающего.

В субботу, 2 ноября, спортсмен пройдет дополнительные обследования, которые ответят на вопрос о готовности футболиста.

Напомним, что Артем пропустил последний матч волков из-за вирусной инфекции. Без Довбика «Рома» минимально переиграла «Торино» (1:0).

Матч между «Вероной» и «Ромой» состоится 3 ноября в 19:00.

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Андрій Вітренко Источник: CalcioLine.com
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