Довбик рискует пропустить следующий матч Ромы
Украинец пройдет обследование для проверки состояния здоровья
Участие украинского форварда Артема Довбика в 11-м туре Серии А остается под угрозой срыва. Римская «Рома» может поехать в гости к «Вероне» без основного нападающего.
В субботу, 2 ноября, спортсмен пройдет дополнительные обследования, которые ответят на вопрос о готовности футболиста.
Напомним, что Артем пропустил последний матч волков из-за вирусной инфекции. Без Довбика «Рома» минимально переиграла «Торино» (1:0).
Матч между «Вероной» и «Ромой» состоится 3 ноября в 19:00.
#Roma: #Dovbyk a rischio anche per Verona, problema muscolare per Hermoso. Pellegrini recuperahttps://t.co/gDAlXJ2Bcp pic.twitter.com/rbggyAVCcc— calciomercato.com (@cmdotcom) November 1, 2024
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