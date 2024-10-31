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Комо
31.10.2024 21:45 – FT 1 : 5
Лацио
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Италия
31 октября 2024, 23:42 | Обновлено 01 ноября 2024, 00:02
392
0

Справились без Довбика. Рома прервала безвыигрышную серию в Италии

«Волки» победили «Торино»

31 октября 2024, 23:42 | Обновлено 01 ноября 2024, 00:02
392
0
Справились без Довбика. Рома прервала безвыигрышную серию в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома – Торино

В четверг, 31 октября, прошел матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Рома» и «Торино».

Игра прошла в Риме на стадионе «Стадио Олимпико». Победу в матче одержали «волки» со счетом 1:0.

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Автором единственного гола в матче стал Пауло Дибала, который играл на позиции нападающего. Артем Довбик пропустил этот матч из-за болезни. «Рома» прервала трехматчевую серию без побед в Серии А.

В параллельном поединке игрового дня победу одержал еще один римский клуб. «Лацио» на выезде обыграл дебютанта чемпионата «Комо» – 5:1.

Серия А. 10-й тур, 31 октября.

Рома – Торино – 1:0

Голы: Дибала, 20.

Комо – Лацио – 1:5

Голы: Маццителли, 53 - Кастельянос, 28, 81, Педро, 31, Патрик, 72, Чауна, 90+5.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Торино Артем Довбик Рома - Торино Комо Лацио
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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