Справились без Довбика. Рома прервала безвыигрышную серию в Италии
«Волки» победили «Торино»
В четверг, 31 октября, прошел матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Рома» и «Торино».
Игра прошла в Риме на стадионе «Стадио Олимпико». Победу в матче одержали «волки» со счетом 1:0.
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Автором единственного гола в матче стал Пауло Дибала, который играл на позиции нападающего. Артем Довбик пропустил этот матч из-за болезни. «Рома» прервала трехматчевую серию без побед в Серии А.
В параллельном поединке игрового дня победу одержал еще один римский клуб. «Лацио» на выезде обыграл дебютанта чемпионата «Комо» – 5:1.
Серия А. 10-й тур, 31 октября.
Рома – Торино – 1:0
Голы: Дибала, 20.
Комо – Лацио – 1:5
Голы: Маццителли, 53 - Кастельянос, 28, 81, Педро, 31, Патрик, 72, Чауна, 90+5.
Triplice fischio all'Olimpico, vinciamo noi grazie al gol di Dybala nel primo tempo!#RomaTorino 1-0 pic.twitter.com/9wYUmVsPtx— AS Roma (@OfficialASRoma) October 31, 2024
FT | 1-5— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 31, 2024
FINISCE QUI! Caliamo il pokerissimo, segna anche @LoumTchaouna 🤩#ComoLazio#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/UkhCZQoQqI
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