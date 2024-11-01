Италия01 ноября 2024, 03:05 | Обновлено 01 ноября 2024, 03:14
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Рома – Торино – 1:0. Курьезно забил Дибала. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 10-го тура Серии A
01 ноября 2024, 03:05 | Обновлено 01 ноября 2024, 03:14
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Вечером 31 октября на Стадио Олимпико в Риме состоялся матч 10-го тура Серии А между командами Рома и Торино.
Волки одержали важную победу с минимальным счетом 1:0, прервав свою серию из трех матчей без побед в чемпионате.
После ошибки соперника курьезный гол забил Пауло Дибала на 20-й минуте.
Украинский форвард Артем Довбик не попал в заявку команды из Рима по болезни.
Серия А. 10-й тур, 31 октября
Рома – Торино – 1:0
Гол: Дибала, 20
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Дибала, 20 мин
События матча
20’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
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