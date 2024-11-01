Рома – Торино – 1:0. Курьезно забил Дибала. Видео гола и обзор матча

Вечером 31 октября на Стадио Олимпико в Риме состоялся матч 10-го тура Серии А между командами Рома и Торино.

Волки одержали важную победу с минимальным счетом 1:0, прервав свою серию из трех матчей без побед в чемпионате.

После ошибки соперника курьезный гол забил Пауло Дибала на 20-й минуте.

Украинский форвард Артем Довбик не попал в заявку команды из Рима по болезни.

Серия А. 10-й тур, 31 октября

Рома – Торино – 1:0

Гол: Дибала, 20

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Дибала, 20 мин