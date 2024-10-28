Италия28 октября 2024, 12:31 |
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Рома – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 октября поединок 10-го тура итальянской Серии А
28 октября 2024, 12:31 |
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В четверг, 31 октября, состоится матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Торино».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рома – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – ТориноСмотреть трансляцию
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