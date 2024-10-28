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Рома
31.10.2024 21:45 - : -
Торино
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Италия
28 октября 2024, 12:31 |
102
0

Рома – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 октября поединок 10-го тура итальянской Серии А

28 октября 2024, 12:31 |
102
0
Рома – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 31 октября, состоится матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Торино».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рома – Торино
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Трансляция матча В эфире

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Рома Рим Торино чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Серия A Артем Довбик
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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