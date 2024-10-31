31 октября на «Стадио Олимпико» пройдет матч 10-го тура Серии А Италии, в котором «Рома» встретится с «Торино». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Рома

Команда очень бурно проводила последние месяцы. Сначала была активная летняя трансферная кампания: подкрепляя свои амбиции (а они неизменны - хочется в Лигу чемпионов), приобрели Соуле с Довбиком в атаку, и подписали свободными агентами опытных защитников, Эрмосо и Хуммельса. Потом после первых же неудач руководство сняло с тренерского поста Де Росси, и вызвало некий внутренний взрыв в клубе. Не удивительно, что начавший с пары побед на новом месте (и то в Серии А - в Лиге Европы тогда с Атлетиком дома сыграли 1-1) Иван Юрич быстро столкнулся с проблемами, а его новые подопечные опять теряли очки регулярно. Фиорентине и вовсе проиграли разгромно, со счетом 1:5. Более того, Юрич подрался с Манчини в раздевалке еще в перерыве. Следующий поединок становится для него решающим - нужна только победа.

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Торино

Клуб играл, по иронии, именно под руководством Юрича в прошлые годы. Поначалу был подъем, но в итоге быки уперлись в потолок: финишировали над экватором таблицы, но никак не могли добыть путевку в еврокубки. В итоге летом наставником стал Ваноли - ради Турина он покинул Венецию, что только вывел через стыки в Серию А. Начиналось все крайне оптимистично: скуадра граната взяла 11 очков в первых 5 турах. Но вылет из кубка, что сначала казался банальным сливом дополнительной нагрузки, открыл провальный отрезок, в рамках которого уступили не только Лацио и Интеру, но даже Кальяри, причем со всеми закончили 2:3. Но с Комо получилось ограничиться единственным голом, что и принес долгожданную победу.

Статистика личных встреч

Волки не проигрывают вот уже шесть очных поединков: 2 ничьи, 4 победы, в том числе 3:2 в феврале.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в волков, но они в откровенно в кризисе, причем затяжном. Ставим на то, что тут гости выиграют при форе +1 гол (коэффициент - 1,66).