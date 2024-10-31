Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
У Артема температура
В четверг, 31 октября, состоится матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Торино».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико». Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
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Украинский нападающий Артем Довбик вряд ли примет участие в этом поединке. По информации Sky Sport Italia у Артема накануне поединка поднялась температура. Повреждений у Артема нет. Ожидается, что на позиции Довбика будет играть Пауло Дибала.
В этом сезоне на счету Довбика в Серии А три гола.
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