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  4. Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Италия
31 октября 2024, 20:32 | Обновлено 31 октября 2024, 20:52
4256
3

Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы

У Артема температура

31 октября 2024, 20:32 | Обновлено 31 октября 2024, 20:52
4256
3
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 31 октября, состоится матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Торино».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико». Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

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Украинский нападающий Артем Довбик вряд ли примет участие в этом поединке. По информации Sky Sport Italia у Артема накануне поединка поднялась температура. Повреждений у Артема нет. Ожидается, что на позиции Довбика будет играть Пауло Дибала.

В этом сезоне на счету Довбика в Серии А три гола.

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болезнь Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Торино Артем Довбик Рома - Торино
Дмитро Олійник Источник: Sky Sport Italia
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ТвояМамка
Не понос так золотуха 
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ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Довбать того Довбика в сраку!
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