Кубок Украины30 октября 2024, 16:24 |
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Ворскла – Динамо. Кубок Украины. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 1/8 финала национального кубка
30 октября 2024, 16:24 |
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В среду, 30 октября, проходит матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором играют «Ворскла» и «Динамо».
Команды играют на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского в Полтавке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживает матч будет арбитр Шурман Денис из Киевской области.
Кубок Украины. 1/8 финала, 30 октября.
Ворскла Полтава – Динамо Киев – 1:1 (обновляется)
Голы: Иеде, 26 – Герреро, 31.
ГОЛ! Герреро, 31 мин – 1:1.
Трансляция матча
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