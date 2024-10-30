Ворскла – Динамо. Кубок Украины. Видео голов и обзор (обновляется)

В среду, 30 октября, проходит матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором играют «Ворскла» и «Динамо».

Команды играют на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского в Полтавке.

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Обслуживает матч будет арбитр Шурман Денис из Киевской области.

Кубок Украины. 1/8 финала, 30 октября.

Ворскла Полтава – Динамо Киев – 1:1 (обновляется)

Голы: Иеде, 26 – Герреро, 31.

ГОЛ! Герреро, 31 мин – 1:1.

Трансляция матча