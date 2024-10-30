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  4. Ворскла – Динамо. Кубок Украины. Видео голов и обзор (обновляется)
Кубок Украины
30 октября 2024, 16:24 |
700
0

Ворскла – Динамо. Кубок Украины. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 1/8 финала национального кубка

30 октября 2024, 16:24 |
700
0
Ворскла – Динамо. Кубок Украины. Видео голов и обзор (обновляется)
ФК Динамо

В среду, 30 октября, проходит матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором играют «Ворскла» и «Динамо».

Команды играют на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского в Полтавке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч будет арбитр Шурман Денис из Киевской области.

Кубок Украины. 1/8 финала, 30 октября.

Ворскла Полтава – Динамо Киев – 1:1 (обновляется)

Голы: Иеде, 26 – Герреро, 31.

ГОЛ! Герреро, 31 мин – 1:1.

Трансляция матча

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Ворскла Полтава Ворскла - Динамо видео голов и обзор Самсон Иеде Эдуардо Герреро
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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